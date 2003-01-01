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Видео дня: Томми Вайсо стал героем «Звездных войн»

Сегодня, 16:34Обсудить0

В преддверии выхода девятого эпизода «Звездных войн» YouTube-канал PistolShrimps выпустил 20-минутный пародийный ролик, в котором герой Томми Вайсо из «Комнаты» оказывается в мире далекой-предалекой галактики.

Видео под названием The Saga: Star Wars with Tommy Wiseau смонтировано из фрагментов всех трилогий «Звездных войн», в которых Вайсо, например, влюбляется в Энакина Скайуокера, попадает в плен к Кайло Рену, пускает молнии как Палпатин и даже уничтожает планету.

Изначально пародия PistolShrimps была двухминутным роликом, но после бурного приема фанатами канал выпустил расширенную версию.

Сейчас Вайсо готовит триллер «Большая акула», в котором жители Нового Орлеана столкнутся с акулой-убийцей. Это будет его второй полнометражный проект после культовой «Комнаты».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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