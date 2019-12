Джонни Депп спродюсирует постановку о перчатке Майкла Джексона

Джонни Депп выступит продюсером неофициального мюзикла о Майкле Джексоне «Ради перчатки» (For the Love of a Glove), центральным персонажем которого станет одна из перчаток поп-звезды. В основу постановки ляжет одноименная книга американского драматурга Джулиена Ницберга.

Идея «Ради перчатки» возникла у Ницберга 17 лет назад, когда крупная телевизионная компания предложила ему написать сценарий для фильма о Джексоне. Тогда переговоры зашли в тупик из-за обвинений певца в педофилии. Вскоре Ницберг предложил совсем другой вариант истории.

«Что если во всем, в чем обвиняли Джексона, на самом деле виновата его перчатка, которая прилетела из космоса и подпитывалась кровью юных девственников?» — рассказывает сценарист.

Ожидается, что в мюзикле будут показаны странные силы, которые повлияли на Майкла Джексона, и те скандалы, которые подкосили его репутацию.

Кроме «Ради перчатки», в работе находится официальный биографический фильм о Майкле Джексоне. Грэм Кинг («Богемская рапсодия») спродюсирует картину, сценаристом которой выступит автор «Гладиатора» и «Последнего самурая» Джон Логан. Семья Джексона одобрила идею фильма и дала авторам право на использование всех песен музыканта.

Премьера «Ради перчатки» пройдет 25 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Источник: Page Six

