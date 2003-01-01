Американский бокс-офис: Комедийный детектив «Достать ножи» поразил всех

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 29 ноября по 1 декабря 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Холодное сердце 2» (2-я неделя), 85,3 млн долларов (-35%), 4440 кинотеатров

В четверг американцы отмечали один из главных национальных праздников — День благодарения, который принято проводить в кругу семьи. Отличный повод сходить в кино на диснеевский мультфильм. Праздничный уик-энд у «Холодного сердца 2» получился еще более впечатляющим, чем стартовый, хотя сборы, разумеется, уменьшились. Фильм заработал 86,7 миллиона с пятницы по воскресенье, а за пятидневку (с вечера среды, последнего рабочего дня) получил 126,3 млн долларов. Это лучший в истории результат для выходных на День благодарения, включая релизы, для которых праздничный уик-энд был премьерным. Только что Disney потерпела относительную неудачу с «Малефисентой 2», но, как обычно и бывает у этой студии, новые рекорды сразу заставили забыть об этой осечке.

Благодаря «Холодному сердцу 2» и другим фильмам прошедшей недели общая сумма билетов в кино, проданных в этом году в США и Канаде, достигла 10 млрд долларов. Но это по-прежнему меньше, чем было в 2018 году (на 5,6%).

2. «Достать ножи» (1-я неделя), 27 млн долларов, 3461 кинотеатр

С учетом среды и четверга «Достать ножи» Райана Джонсона собрал 41,7 миллиона. Такой цифры этому детективу в стиле Агаты Кристи не давали даже в самых щедрых прогнозах. Ее хватило, для того чтобы войти в двадцатку самых кассовых релизов Дня благодарения. В компании MRC, которая финансировала фильм, эти победы отмечают с особенным размахом. Там до сих пор пытаются оправиться от «Хроник хищных городов» Питера Джексона. Компания последовательно ставит на авторские проекты, и иногда риск оправдывает себя.

Райан Джонсон сейчас известен как режиссер «Звездных войн» (а именно «Последних джедаев»), но имя он себе сделал именно на концептуальных жанровых фильмах со средним бюджетом типа «Братьев Блум» и «Петли времени». «Достать ножи» снят примерно за 40 млн долларов, не считая расходов на рекламу, и уверенно выходит на окупаемость. При таком старте он наверняка соберет в Америке больше 100 млн долларов. На CinemaScore рейтинг «Достать ножи» составляет A-, на IMDb — 8,1, так что фильму гарантировано хорошее сарафанное радио. К тому же у него блестящая критика — 96% положительных рецензий на счетчике Rotten Tomatoes.

3. «Ford против Ferrari» (3-я неделя), 13,2 млн долларов (-16%), 3235 кинотеатров

Автомобильная драма Джеймса Мэнголда продолжает идти на хорошей скорости. По сравнению с прошлой неделей потеряно всего 16% сборов (впрочем, благодаря празднику у многих фильмов в первой десятке динамика лучше обычного). Дело идет к «Оскарам» и к сотне миллионов американских сборов — сейчас у «Ford против Ferrari» 81 миллион.

4. «Прекрасный день по соседству» (2-я неделя), 11,8 млн долларов (-11%), 3235 кинотеатров (+90)

Телеведущий мистер Роджерс, которого в этом байопике играет Том Хэнкс, — одна из самых любимых в США телевизионных персон. Для Дня благодарения не придумать более подходящего героя. Доброе кино Мариэль Хеллер (всего год назад она выпустила «Сможете ли вы меня простить?») тоже будет претендовать на оскаровские номинации, а пока что зарабатывает не огромные, но достойные деньги в прокате — 34 миллиона после 10 дней в кинотеатрах. К сожалению для студии Sony, за пределами США мистера Роджерса практически не знают, так что за границей заработать не получится.

5. «Квин и Слим» (1-я неделя), 11,7 млн долларов, 1690 кинотеатров

«Квин и Слим», остросюжетная драма с сильным социальным подтекстом, не могла претендовать на первое место в прокате, и на Universal место в пятерке и цифру 11,7 миллиона считают успехом. Это довольно оптимистичная трактовка: при хорошем сарафане (а с оценкой A- на CinemaScore он должен быть хорошим) фильм может добраться до 50 миллионов в американском прокате, но намного больше этой цифры не соберет.

Полнометражный дебют клипмейкера Мелины Матсукас (снимала видео для Бейонсе, Рианны и Леди Гага) сравнивают с «Вдовами» Стива МакКуина. Тот прошлогодний фильм собрал в первую неделю 12,3 млн долларов, и тогда все писали, что это неудача. Впрочем, МакКуин — лауреат «Оскара», и ожидания от его фильма были завышены (чего не скажешь о дебютантке Матсукас), да и залов у «Вдов» было гораздо больше. В среднем на кинотеатр они собрали в стартовый уик-энд 4400 долларов, а у «Квин и Слима» этот показатель составляет 9300. Больше всего фильм Матсукас собирает в мегаполисах, где живет много афроамериканцев, — Нью-Йорке, Атланте, Чикаго, Вашингтоне.

6. «21 мост» (2-я неделя), 5,8 млн долларов (-37%), 2665 кинотеатров

Боевик категории Б с Чедвиком Боузманом из «Черной Пантеры» не прыгнул выше головы и на вторую неделю опустился в нижнюю половину десятки. Другого от него и не ждали. На исходе второго уик-энда у релиза STX чуть меньше 20 млн долларов.

7. «Игры с огнем» (4-я неделя), 4,2 млн долларов (-7%), 2679 кинотеатров (-81)

По-прежнему никто не замечает дурашливую комедию студии Paramount, а между тем «Игры с огнем» уже четыре уик-энда держится в первой десятке и в минувший уик-энд показала лучшую динамику сборов в рейтинге — потеряно всего лишь 7%. Общий результат — без малого 40 миллионов.

8. «Мидуэй» (4-я неделя), 4 млн долларов (-15%), 2375 кинотеатров (-252)

Конец прокатного окна «Мидуэя» уже близок, и за три с половиной недели военная драма Роланда Эммериха добралась всего лишь до 50 млн долларов. Хотелось бы, конечно, большего.

9. «Джокер» (9-я неделя), 2,03 млн долларов (-26%), 1146 кинотеатров (-264)

Главный фильм осени поднялся на одну строчку рейтинга по сравнению с прошлой неделей, так что может задержаться в топе и на свой десятый уик-энд. Сейчас у «Джокера» 330 млн долларов в США и Канаде.

10. «Рождество на двоих» (4-я неделя), 1,98 млн долларов (-36%), 1852 кинотеатра (-559)

Ромком с Эмилией Кларк и Генри Голдингом прошел в прокате ровно, но без блеска и к настоящему моменту добрался всего до 31,6 млн долларов. Фильм покидает кинотеатры как раз к началу подготовки к Рождеству.

Следующий уик-энд в американском прокате будет тихим. Единственный новый релиз в широком прокате — «Playmobil фильм: Через вселенные», мультик по мотивам серии игрушек.