Документальную картину «Для Самы» назвали лучшим британским независимым фильмом

В Англии прошла церемония вручения премии за достижения британской независимой киноиндустрии. Главный приз в этом году достался документальной картине Ваад Аль-Катиб и Эдварда Уоттса «Для Самы». Ленту отметили как лучший британский независимый фильм. Проект, рассказывающий о гражданской войне в Сирии глазами 26-летней матери, также взял призы в категориях «Лучший документальный фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж». Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Каннах.

Больше всего призов у «Истории Дэвида Копперфилда» Армандо Ианнуччи. Новая экранизация романа Чарльза Диккенса одержала победу в пяти номинациях, включая «Лучший сценарий» (Ианнуччи) и «Лучший актер второго плана» (Хью Лори). О новом фильме режиссера «Смерти Сталина» КиноПоиск писал в материале «„История Дэвида Копперфильда“ Армандо Ианнуччи: Лондонский цирк».

Самым многообещающим актерским дебютом назвали игру актера Сэма Адевунми, снявшегося в драме «Последнее дерево». Среди режиссеров лучшим дебютом стала работа Гарри Вутлифф, постановщицы мелодрамы «Только ты».

Премию Ричарда Харриса за вклад в британское киноискусство вручили Кристин Скотт Томас.

Основные награды распределились следующим образом:

Источник: Variety