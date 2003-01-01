Документальную картину «Для Самы» назвали лучшим британским независимым фильмом

В Англии прошла церемония вручения премии за достижения британской независимой киноиндустрии. Главный приз в этом году достался документальной картине Ваад Аль-Катиб и Эдварда Уоттса «Для Самы». Ленту отметили как лучший британский независимый фильм. Проект, рассказывающий о гражданской войне в Сирии глазами 26-летней матери, также взял призы в категориях «Лучший документальный фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж». Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Каннах.
Больше всего призов у «Истории Дэвида Копперфилда» Армандо Ианнуччи. Новая экранизация романа Чарльза Диккенса одержала победу в пяти номинациях, включая «Лучший сценарий» (Ианнуччи) и «Лучший актер второго плана» (Хью Лори). О новом фильме режиссера «Смерти Сталина» КиноПоиск писал в материале «„История Дэвида Копперфильда“ Армандо Ианнуччи: Лондонский цирк».
Самым многообещающим актерским дебютом назвали игру актера Сэма Адевунми, снявшегося в драме «Последнее дерево». Среди режиссеров лучшим дебютом стала работа Гарри Вутлифф, постановщицы мелодрамы «Только ты».
Премию Ричарда Харриса за вклад в британское киноискусство вручили Кристин Скотт Томас.
Основные награды распределились следующим образом:
- Лучший британский независимый фильм — «Для Самы»;
- Лучший иностранный независимый фильм — «Паразиты»;
- Лучший документальный фильм — «Для Самы»;
- Лучший режиссер — Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уоттс, «Для Самы»;
- Лучший сценарий — Армандо Ианнуччи, «История Дэвида Копперфилда»;
- Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди»;
- Лучшая актриса второго плана — Рутсия Беленеа, «Последнее дерево»;
- Лучший актер — Джош О’Коннор, «Только ты»;
- Лучший актер второго плана — Хью Лори, «История Дэвида Копперфилда»;
- Самый многообещающий дебют — Сэм Адевунми, «Последнее дерево»;
- Лучший режиссерский дебют (премия Дугласа Хикокса) — Гарри Вутлифф, «Только ты»;
- Лучший дебютный сценарий —
Эмма Джейн Ансуорт,«Животные»;
- Прорыв в продюсировании —
Кейт Байерс иЛинн Вейт, «Наживка»;
- Лучшая операторская работа — Бенджамин Кракун, «Рейв»;
- Лучший дизайн картины — «История Дэвида Копперфилда»;
- Лучший грим и прически — «Джуди»;
- Лучший дизайн костюмов — «История Дэвида Копперфилда»;
- Лучший монтаж — «Для Самы»;
- Лучший подбор актеров — «История Дэвида Копперфилда».
Источник: Variety