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Тизер фильма «Не время умирать»: Возвращение Джеймса Бонда

Сегодня, 09:12Обсудить0

В преддверии выхода первого полноценного трейлера «Не время умирать», который ожидается 4 декабря, в сети появился 14-секундный тизер фильма. Короткий ролик возвращает Джеймса Бонда на экраны и обещает умопомрачительные трюки, красивые виды, таинственного злодея и пулеметы, скрытые за фарами Aston Martin. Другими словами, все, за что зрители любят франшизу об агенте 007.

В 25-м фильме Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью, женщинами и солнцем на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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