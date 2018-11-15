Фото со съемок «Аватара 2»: Морские приключения Джеймса Кэмерона

В официальном Twitter-аккаунте фантастической франшизы «Аватар» появилась свежая фотография со съемочной площадки одного из сиквелов и объявление об окончании съемок в 2019 году. Представленный на фото фрагмент новой земной техники, корабля «Морской дьявол», фактически подтверждает, что часть действия продолжения развернется в водах Пандоры.

That& #39; s a wrap, Na& #39; vi Nation! 💙



It& #39; s our last day of live-action filming in 2019, and we& #39; re celebrating with a sneak peek. 👀



Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG & mdash; Avatar (@officialavatar) November 29, 2019 «Снято, народ на’ви! Это наш последний съемочный день в 2019 году, и мы отмечаем его специальным фото со съемок. Зацените фотографию кормы и колодезной палубы „Морского дракона“ — массивного корабля, который в сиквеле транспортирует другие морские суда».

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

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