Фото со съемок «Аватара 2»: Морские приключения Джеймса Кэмерона

В официальном Twitter-аккаунте фантастической франшизы «Аватар» появилась свежая фотография со съемочной площадки одного из сиквелов и объявление об окончании съемок в 2019 году. Представленный на фото фрагмент новой земной техники, корабля «Морской дьявол», фактически подтверждает, что часть действия продолжения развернется в водах Пандоры.
О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.
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