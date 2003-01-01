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6 лучших трейлеров недели: «Лапочка», «Три Христа» и «Банда Келли»

Сегодня, 16:01Обсудить0

«Вперед»

Новый проект Pixar — переосмысление знакомых фэнтези-историй с добавлением правил современного общества. На поверку выглядит как возможность для студии развлечься с разными мифическими существами вроде фей-байкеров или копающихся в мусоре единорогов, но, по сути, это рассказ о поисках магии внутри себя.

«Его зовут Шриманнараяна»

Чего не хватает этому миру, так это индийских вестернов. Коррумпированный полицейский с незаурядными аналитическими и артистическими способностями прибывает в захолустный городишко, чтобы выследить грабителей и отобрать у них добычу. Дело происходит в 1980-е, но каким-то необъяснимым образом события перекликаются с аналогичными из глубокой древности. Герой обнаружит, что все это уже с ним происходило, и ему придется применить все свои умения, чтобы вырваться из этой странной петли. Фильм, где есть персонаж ковбой Кришна, вряд ли будет скучным.

«Лапочка»

Шайа ЛаБаф взялся разобраться в собственных сложных отношениях с отцом и написал практически биографический фильм о молодом актере Отисе Лорте. Чтобы справиться с навалившейся на него славой, Отис начинает пить и в итоге оказывается на кушетке психотерапевта, вынужденный проговаривать все душевные и физические раны, которые ему нанес «заботливый» родитель.

«Подлинная история банды Келли»

Режиссер «Макбета» Джастин Курзель рассказывает историю самого знаменитого преступника в истории Австралии — Неда Келли. Выставляя его безумной рок-звездой, Курзель показывает, насколько необычной была жизнь Келли и каким противоречивым был сам бандит. Кем был Келли на самом деле — обычным разбойником или реальным Робин Гудом?

«Сад вечерних туманов»

Экранизация одноименного бестселлера, получившего несколько литературных премий. Женщина, выжившая в японском концлагере, уже несколько лет помогает правительству выслеживать военных преступников. И хотя по понятным причинам она ненавидит японцев, все же она решает исполнить мечту погибшей сестры — создать идеальный японский сад. Девушка напрашивается в ученицы к японцу, бывшему императорскому садовнику. Между героями вспыхивает страсть, но воспоминания об ужасах войны не покидают женщину, и, кажется, этот японец что-то скрывает.

«Три Христа»

Трогательная история о психиатре, который в 1950-е решил изменить подход к лечению больных шизофренией. В качестве пациентов он выбрал троих пациентов, каждый из которых считает себя истинным воплощением Иисуса Христа. Зрителя в проекте должен привлечь как минимум отличный актерский состав: Ричард Гир, Питер Динклэйдж, Уолтон Гоггинс и Брэдли Уитфорд.

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