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Видео дня: «Инопланетянин» вернулся на Землю

Сегодня, 15:03Обсудить0

Для продвижения кабельного телевидения и интернета Xfinity компания Comcast ненадолго вернула на экраны милого инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга. Они даже пригласили Генри Томаса, который сыграл юного Эллиота в картине 1982 года. Спустя три десятилетия он вырос и обзавелся семьей, что не мешает ему радоваться появлению старого приятеля в рекламном ролике.

Ролик, по сути, всего лишь использует ностальгию для рекламы продукта, что не мешает ему быть очень милым. Отчасти благодаря радостному настроению на экране и на удивление искренней игре актеров.

«Инопланетянин» — один из ранних и самых известных фильмов Спилберга, рассказывающий о милом пришельце с другой планеты, который прилетает на Землю в составе научно-исследовательской группы с мирными намерениями. Специалисты из NASA замечают приближение летающей тарелки и решают, что обязаны отловить хотя бы одну из инопланетных тварей. Несчастные существа улетают так спешно, что забывают захватить одного из коллег, который вынужден искать помощи у местных детей. Вышедшая весной 1982 года картина стала настоящим хитом проката, собрав 663 млн долларов при бюджете в 10,5 млн долларов.

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