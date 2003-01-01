Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Китайские пользователи обвинили DC Comics в поддержке протестов в Гонконге

час назадОбсудить0

Издательство DC Comics вынужденно удалило постер нового комикса о Бэтмене из своих аккаунтов в соцсетях. Причиной послужили негативные комментарии, в которых китайские пользователи обвинили компанию в поддержке демократических протестов в Гонконге.

На постере к комиксу Фрэнка Миллера и Рафаэля Грампы «Возвращение Темного рыцаря: Золотой ребенок» («Dark Knight Returns: The Golden Child») Бэтмен изображен с «коктейлем Молотова» в руке на фоне теглайна «Будущее за молодежью» («Future is young»). Некоторые сочли плакат скрытой поддержкой протестующих демократов. По их мнению, «коктейль Молотова» отсылает к методам молодых протестантов, черный костюм Бэтмена — к их одежде, а подзаголовок «Золотой ребенок» и вовсе намекает на желтый цвет — символ протестов пятилетней давности.

«Независимо от намерений выложить подобное изображение в такое неспокойное время — это значит желать смерти», — говорится в одном из комментариев.

Представители DC Comics никак не прокомментировали ситуацию. Несмотря на удаление постера, Instagram и Twitter издательства в данный момент заблокированы на территории Китая.

Очевидно, что Китай — второй по величине кинорынок на планете — крайне важен Warner Bros. для продвижения фильмов по комиксам DC. В прошлом году «Аквамен» собрал за первые выходные в Поднебесной 93,6 млн долларов, тем самым установив новый рекорд для студии.

Следующей картиной из линейки DC станут «Хищные птицы». У фильма будет взрослый рейтинг R, который цензоры Китая обычно встречают со скепсисом. Поэтому осторожность компании вполне обоснована.

Источник: Variety

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

«Отряд самоубийц» с рейтингом R и Зеленый Фонарь: Новое будущее Warner и DC

«Отряд самоубийц» с рейтингом R и Зеленый Фонарь: Новое будущее Warner и DC

27 ноября
Мышиный король: Как Disney переделывает Голливуд

Мышиный король: Как Disney переделывает Голливуд

15 октября
Трейлер фильма «Хищные птицы»: Суперпотрясающая история Харли Квинн

Трейлер фильма «Хищные птицы»: Суперпотрясающая история Харли Квинн

1 октября
Анархисты, шахматисты, декабристы: 20 самых интересных проектов «Кино Экспо»-2019

Анархисты, шахматисты, декабристы: 20 самых интересных проектов «Кино Экспо»-2019

26 сентября

Главное сегодня

Очень старые дела: Каким получился «Ирландец» Мартина Скорсезе

Вчера
Очень старые дела: Каким получился «Ирландец» Мартина Скорсезе
Китайские пользователи обвинили DC Comics в поддержке протестов в Гонконге

Китайские пользователи обвинили DC Comics в поддержке протестов в Гонконге

час назад
Постеры «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-мл. и еще 7 новостей дня

Постеры «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-мл. и еще 7 новостей дня

час назад
Ребенок от Шьямалана: Чем пугает сериал «Дом с прислугой»
Сериалы

Ребенок от Шьямалана: Чем пугает сериал «Дом с прислугой»

Вчера
Что смотреть в кино: «Холодное сердце 2», «Достать ножи» и «Большая поэзия»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Холодное сердце 2», «Достать ножи» и «Большая поэзия»

Вчера
Завершились съемки второго сезона сериала «Академия „Амбрелла“»

Завершились съемки второго сезона сериала «Академия „Амбрелла“»

Сегодня, 11:28
Слух дня: Мультсериал «Симпсоны» закончится в ближайшем будущем

Слух дня: Мультсериал «Симпсоны» закончится в ближайшем будущем

Сегодня, 10:22
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании