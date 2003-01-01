Китайские пользователи обвинили DC Comics в поддержке протестов в Гонконге

Издательство DC Comics вынужденно удалило постер нового комикса о Бэтмене из своих аккаунтов в соцсетях. Причиной послужили негативные комментарии, в которых китайские пользователи обвинили компанию в поддержке демократических протестов в Гонконге.

На постере к комиксу Фрэнка Миллера и Рафаэля Грампы «Возвращение Темного рыцаря: Золотой ребенок» («Dark Knight Returns: The Golden Child») Бэтмен изображен с «коктейлем Молотова» в руке на фоне теглайна «Будущее за молодежью» («Future is young»). Некоторые сочли плакат скрытой поддержкой протестующих демократов. По их мнению, «коктейль Молотова» отсылает к методам молодых протестантов, черный костюм Бэтмена — к их одежде, а подзаголовок «Золотой ребенок» и вовсе намекает на желтый цвет — символ протестов пятилетней давности.

«Независимо от намерений выложить подобное изображение в такое неспокойное время — это значит желать смерти», — говорится в одном из комментариев.

Представители DC Comics никак не прокомментировали ситуацию. Несмотря на удаление постера, Instagram и Twitter издательства в данный момент заблокированы на территории Китая.

Очевидно, что Китай — второй по величине кинорынок на планете — крайне важен Warner Bros. для продвижения фильмов по комиксам DC. В прошлом году «Аквамен» собрал за первые выходные в Поднебесной 93,6 млн долларов, тем самым установив новый рекорд для студии.

Следующей картиной из линейки DC станут «Хищные птицы». У фильма будет взрослый рейтинг R, который цензоры Китая обычно встречают со скепсисом. Поэтому осторожность компании вполне обоснована.

Источник: Variety

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