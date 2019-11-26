Постеры «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-мл. и еще 7 новостей дня

Шеннон Мерфи поставит сериал «Без стаи» (The Strays)
Проект основан на одноименном романе Эмили Битто. Сюжет рассказывает о группе художников, собранных в 1930-е в Австралии авангардистом Эваном Трентэмом. Вместе с женой он пытался создать идеальное общество творцов, но вместо этого их действия привели к смерти девушки. Годы спустя одна из участниц должна решить, стоит ли рассказывать миру о событиях тех лет.
Источник: Variety
Персонажные постеры фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.
Константин Богомолов заключил эксклюзивную сделку с видеосервисом START
По условиям сделки Богомолов в течение двух лет будет работать в качестве режиссера-постановщика и креативного продюсера только над проектами видеосервиса, среди которых могут быть как киносериалы, так и полнометражные фильмы. Условия контракта не распространяются на театральную деятельность режиссера.
Источник: Пресс-служба видеосервиса START
Кадр со съемок хоррора Джеймса Вана «Злое»
Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что Ван снимает фильм ужасов с минимальным использованием компьютерной графики.
Дэн Рид снимет для HBO документальный сериал о Кремниевой долине
Четырехсерийный проект расскажет о жизни в регионе, известном большой плотностью компаний, занятых разработкой нового программного обеспечения и новейших технологий. Создатели планируют рассмотреть, как меняется мир стараниями нескольких людей. Премьера сериала ожидается на канале HBO летом 2021 года.
Источник: Deadline
Проморолик сериала «Экстраординарный плейлист Зои»
Главная героиня проекта после происшествия во время рядового обследования получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песню, из-за чего жизнь Зои неожиданно превращается в яркий мюзикл. Сериал увидит свет 7 января 2020 года.
Жора Крыжовников заключил эксклюзивный контракт с кинокомпанией Art Pictures
Условия и сроки сделки не раскрываются. Предполагается, что Крыжовников разработает для кинокомпании несколько полнометражных проектов.
Источник: БК
Канал NBC выпустит англоязычный ремейк российского сериала «Квест»
Оригинал рассказывал о семерых незнакомцах, отравленных смертельным ядом. У них есть лишь 72 часа, чтобы выполнить несколько заданий загадочного кукловода, который единственный в мире имеет антидот. Финальная цель — мистическое, полное сюрпризов наследие Якова Брюса, сподвижника Петра I, считавшегося колдуном и чернокнижником. В новой версии, сериале «Побег» (Escape), шестеро незнакомец приходят в себя на крыше в Сан-Франциско и должны за 36 часов пройти серию опасных квестов.
Источник: БК
На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.