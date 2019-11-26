Постеры «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-мл. и еще 7 новостей дня

Шеннон Мерфи поставит сериал «Без стаи» (The Strays)

Проект основан на одноименном романе Эмили Битто. Сюжет рассказывает о группе художников, собранных в 1930-е в Австралии авангардистом Эваном Трентэмом. Вместе с женой он пытался создать идеальное общество творцов, но вместо этого их действия привели к смерти девушки. Годы спустя одна из участниц должна решить, стоит ли рассказывать миру о событиях тех лет.

Источник: Variety

Персонажные постеры фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

Константин Богомолов заключил эксклюзивную сделку с видеосервисом START

По условиям сделки Богомолов в течение двух лет будет работать в качестве режиссера-постановщика и креативного продюсера только над проектами видеосервиса, среди которых могут быть как киносериалы, так и полнометражные фильмы. Условия контракта не распространяются на театральную деятельность режиссера.

Источник: Пресс-служба видеосервиса START

Кадр со съемок хоррора Джеймса Вана «Злое»

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что Ван снимает фильм ужасов с минимальным использованием компьютерной графики.

Дэн Рид снимет для HBO документальный сериал о Кремниевой долине

Четырехсерийный проект расскажет о жизни в регионе, известном большой плотностью компаний, занятых разработкой нового программного обеспечения и новейших технологий. Создатели планируют рассмотреть, как меняется мир стараниями нескольких людей. Премьера сериала ожидается на канале HBO летом 2021 года.

Источник: Deadline

Проморолик сериала «Экстраординарный плейлист Зои»

Главная героиня проекта после происшествия во время рядового обследования получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песню, из-за чего жизнь Зои неожиданно превращается в яркий мюзикл. Сериал увидит свет 7 января 2020 года.

Жора Крыжовников заключил эксклюзивный контракт с кинокомпанией Art Pictures

Условия и сроки сделки не раскрываются. Предполагается, что Крыжовников разработает для кинокомпании несколько полнометражных проектов.

Источник: БК

Канал NBC выпустит англоязычный ремейк российского сериала «Квест»

Оригинал рассказывал о семерых незнакомцах, отравленных смертельным ядом. У них есть лишь 72 часа, чтобы выполнить несколько заданий загадочного кукловода, который единственный в мире имеет антидот. Финальная цель — мистическое, полное сюрпризов наследие Якова Брюса, сподвижника Петра I, считавшегося колдуном и чернокнижником. В новой версии, сериале «Побег» (Escape), шестеро незнакомец приходят в себя на крыше в Сан-Франциско и должны за 36 часов пройти серию опасных квестов.

Источник: БК

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.