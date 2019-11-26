Завершились съемки второго сезона сериала «Академия „Амбрелла“»

Twitter-аккаунт французского Netflix объявил об окончании основного съемочного процесса второго сезона сериала «Академия „Амбрелла“». Подробности сюжета или дата релиза продолжения по-прежнему не раскрываются.

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🌂🌂🌂est terminé! 🌂🌂🌂🌂🌂🌂 & mdash; Netflix France (@NetflixFR) November 25, 2019 «Съемки второго сезона „Академии ‚Амбрелла‘“ закончены!»

Завершение работы над вторым сезоном также подтвердили некоторые актеры сериала. Дэвид Кастанеда, исполнитель роли Диего, станцевал в честь окончания съемок.

Джастин Х. Мин, сыгравший погибшего при загадочных причинах Бена, вывесил в Instagram фотографию в компании Funko-фигурки своего персонажа. «И вот мы с Беном возвращаемся домой, — написал актер. — Огромное спасибо нашему актерскому составу и съемочной группе, которые за последние шесть месяцев стали для меня второй семьей. Мне будет не хватать ваших прекрасных лиц. И Торонто — я все больше влюбляюсь в тебя каждый год, особенно когда у меня есть возможность сбежать до наступления зимы. Не терпится показать вам, над чем мы работали. Второй сезон будет безумным».

По сюжету сериала в 1989 году несколько женщин, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев. Семерых детей выкупает загадочный миллиардер Реджинальд Харгривс и начинает тренировать из них супергероев. Спустя много лет они встречаются на похоронах своего приемного отца и попутно узнают о приближающемся конце света. У них есть чуть больше недели, чтобы разобраться с собственными проблемами и остановить апокалипсис.

В финале первого сезона конец света все-таки настиг Землю, но герои успели вернуться в прошлое, и второй сезон «Академии „Амбрелла“», судя по всему, будет посвящен попытке все исправить.

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