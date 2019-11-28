Съемки сериала «Мандалорец»: Малыш Йода в подарок от Джона Фавро

Создатель и шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро в честь Дня благодарения опубликовал в Instagram короткое видео со съемочной площадки сериала. Ролик посвящен главной звезде проекта — очаровательному малышу Йоде. «Если обстановка во время празднования Дня благодарения слишком накалится, покажите всем это видео, которое я снял на площадке „Мандалорца“», — написал Фавро под видео.

После появления в финале первого эпизода «Мандалорца» очаровательный персонаж, названный просто малыш Йода, или мини-Йода, захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств. Персонажа также похвалил Райан Джонсон, постановщик «Последних джедаев».

«Он потрясающий! — говорит Джонсон. — Я месяц назад посетил съемки „Мандалорца“ и заметил малыша Йоду в углу, продюсер посмотрел на меня и сказал: „Никому не говори!“ Я целую бесконечность скрывал этот секрет. И мемы поразительные. Я чрезвычайно за малыша Йоду».

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

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