Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Эдвард Ферлонг рассказал о съемках камео в новом «Терминаторе»

час назадОбсудить0

Внимание: в тексте содержатся спойлеры к фильму «Терминатор: Темные судьбы».

В беседе с YouTube-блогером Эдвард Ферлонг признался, что его расстроила скоропостижная смерть Джона Коннора в начале «Терминатор: Темные судьбы». Его персонаж появляется в фильме ненадолго — в одной из первых сцен его убивает терминатор Т-800, тогда как сам Ферлонг хотел бы сделать больше.

«Они меня прикончили! — говорит Ферлонг. — Они ведь это сделали, да? В этом была моя роль. Я пришел, поработал денек, съемки прошли за один день. И да, был CGI. Мне заплатили. Но обломно, потому что я бы с удовольствием снялся в целом фильме, заработал бы кучу бабла. Хотелось бы сделать больше, но посмотрим, как пойдет».

Несмотря на желание Ферлонга вернуться к роли Джона Коннора (даже если просто из-за денег), его персонаж вряд ли в ближайшем будущем вновь появится на экране, так как очередная попытка перезапустить франшизу обернулась провалом. При заявленном бюджете в 185 млн долларов касса «Темных судеб» на данный момент составила лишь 248 млн долларов. Зритель точно дал понять, что устал от попыток Голливуда вдохнуть новую жизнь в старую историю.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Как развивалась франшиза «Терминатор»

ВидеоКак развивалась франшиза «Терминатор»

9 ноября
Шварценеггер и Хэмилтон — о новом «Терминаторе» и культовых ролях
Интервью

ВидеоШварценеггер и Хэмилтон — о новом «Терминаторе» и культовых ролях

31 октября
Нестареющий «Терминатор»: Как Кэмерон создал формулу блокбастера
Культовое кино

Нестареющий «Терминатор»: Как Кэмерон создал формулу блокбастера

26 октября
Джеймс Кэмерон объяснил стареющего Терминатора в «Темных судьбах»

Джеймс Кэмерон объяснил стареющего Терминатора в «Темных судьбах»

23 октября

Главное сегодня

Сериалы

Ребенок от Шьямалана: Каким получился сериал «Дом с прислугой»

Сегодня
Ребенок от Шьямалана: Каким получился сериал «Дом с прислугой»
Продюсер «Холодного сердца»: «Настоящая любовь бывает не только с мужчиной»
Интервью

Продюсер «Холодного сердца»: «Настоящая любовь бывает не только с мужчиной»

Сегодня
Эдвард Ферлонг рассказал о съемках камео в новом «Терминаторе»

Эдвард Ферлонг рассказал о съемках камео в новом «Терминаторе»

час назад
Гид по фильмам Скорсезе, меломана, отступника и формалиста
Как это смотреть

Гид по фильмам Скорсезе, меломана, отступника и формалиста

Вчера
Что смотреть в кино: «Холодное сердце 2», «Достать ножи» и «Большая поэзия»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Холодное сердце 2», «Достать ножи» и «Большая поэзия»

Сегодня
Находка дня: Драматичный пересказ истории Анакина из «Скрытой угрозы»
Бюро находок

Находка дня: Драматичный пересказ истории Анакина из «Скрытой угрозы»

3 часа назад
Фестиваль в Торонто назвал драму «Зама» лучшим фильмом 2010-х

Фестиваль в Торонто назвал драму «Зама» лучшим фильмом 2010-х

Сегодня, 13:12
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании