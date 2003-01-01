Эдвард Ферлонг рассказал о съемках камео в новом «Терминаторе»

Внимание: в тексте содержатся спойлеры к фильму «Терминатор: Темные судьбы».

В беседе с YouTube-блогером Эдвард Ферлонг признался, что его расстроила скоропостижная смерть Джона Коннора в начале «Терминатор: Темные судьбы». Его персонаж появляется в фильме ненадолго — в одной из первых сцен его убивает терминатор Т-800, тогда как сам Ферлонг хотел бы сделать больше.

«Они меня прикончили! — говорит Ферлонг. — Они ведь это сделали, да? В этом была моя роль. Я пришел, поработал денек, съемки прошли за один день. И да, был CGI. Мне заплатили. Но обломно, потому что я бы с удовольствием снялся в целом фильме, заработал бы кучу бабла. Хотелось бы сделать больше, но посмотрим, как пойдет».

Несмотря на желание Ферлонга вернуться к роли Джона Коннора (даже если просто из-за денег), его персонаж вряд ли в ближайшем будущем вновь появится на экране, так как очередная попытка перезапустить франшизу обернулась провалом. При заявленном бюджете в 185 млн долларов касса «Темных судеб» на данный момент составила лишь 248 млн долларов. Зритель точно дал понять, что устал от попыток Голливуда вдохнуть новую жизнь в старую историю.

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