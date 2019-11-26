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Находка дня: Драматичный пересказ истории Анакина из «Скрытой угрозы»

3 часа назадОбсудить0

Иллюстратор Фейт Эрин Хикс решила показать, что в глубинах фильма «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» есть интересная и грустная история, которую стоило бы вывести на передний план. Она поставила в центр юного Анакина, пересказав знакомый сюжет глазами мальчика-раба, потерявшего мать и разочарованного в мире. Получилось на удивление драматически и печально.

«Посмотрела на днях „Скрытую угрозу“, и да, там все плохо, но история Анакина душераздирающе трагическая. Нарисовала и проиллюстрировала короткую историю, вдохновленную им, мальчиком-рабом с Татуина».

«Представьте, что вы мальчик-раб с Татуина. Вас с матерью продали торговцу хламом, когда вам было три года, и вы живете, не зная свободы, лишенные индивидуальности. Вы с мамой вместе против мира».

«На Татуин прилетает рыцарь-джедай. Джедай — „хранители мира и справедливости“, но он здесь не для того, чтобы освободить рабов. На Татуине нет справедливости, но рыцаря-джедая, судя по всему, это не волнует».

«Джедай решает забрать вас с Татуина. Не потому, что вы мальчик-раб и он видит несправедливость, но потому, что вы особенный. Вы — Избранный из какого-то пророчества, о котором вы никогда не слышали. Вам предстоит стать джедаем».

«Вы вынуждены оставить свою мать, которую джедай не освобождает. Единственного любимого человека в мире вы должны оставить в рабстве, пока вы становитесь джедаем, хранителем мира и справедливости».

«Привилегированные люди в робах говорят вам, что вы не станете джедаем, вы не подходите. Вы — ребенок и скучаете по своей маме. Джедаи говорят вам, что страх потерять ее ведет к Темной стороне. Но что такое свет без вашей мамы?»

«В финале истории праздник, и вы смотрите, как королева дает гунгану светящийся шар. Вы — падаван, и в будущем станете джедаем. Но вернули джедаи вас на Татуин, чтобы спасти вашу маму? Нет».

«Нет справедливости для вашей мамы — рабыни, застрявшей в галактиках от вас. Проходят годы, и джедаи, хранители мира и справедливости, не освобождают ее. Вы — Избранный, но у вас нет цели или власти. Вы лишь инструмент, который используют, чтобы в Силе наступил баланс».

«Темная сторона зовет».

«Скрытая угроза», вышедшая в 1999 году, ознаменовала возвращение в кинотеатры «Звездных войн». Фанаты с нетерпением ждали картину, но, когда первая волна восторгов прошла, многие отметили, что фильм получился в лучшем случае посредственным. Первый эпизод ругали за странный сюжет, где слишком много времени уделялось вопросам галактической торговли, за плохие диалоги и нелепых персонажей. Со временем негодование переросло в гнев, обрушившийся в первую очередь на актеров Джейка Ллойда (Анакин) и Ахмеда Беста (Джа Джа Бинкс), которых обвинили во всех проблемах.

О том, как знаменитые роли повлияли на разных актеров, читайте в материале КиноПоиска «Доигрались: Какие роли стоили актерам карьеры».

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