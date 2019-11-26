Находка дня: Драматичный пересказ истории Анакина из «Скрытой угрозы»

Иллюстратор Фейт Эрин Хикс решила показать, что в глубинах фильма «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» есть интересная и грустная история, которую стоило бы вывести на передний план. Она поставила в центр юного Анакина, пересказав знакомый сюжет глазами мальчика-раба, потерявшего мать и разочарованного в мире. Получилось на удивление драматически и печально.
«Скрытая угроза», вышедшая в 1999 году, ознаменовала возвращение в кинотеатры «Звездных войн». Фанаты с нетерпением ждали картину, но, когда первая волна восторгов прошла, многие отметили, что фильм получился в лучшем случае посредственным. Первый эпизод ругали за странный сюжет, где слишком много времени уделялось вопросам галактической торговли, за плохие диалоги и нелепых персонажей. Со временем негодование переросло в гнев, обрушившийся в первую очередь на актеров Джейка Ллойда (Анакин) и Ахмеда Беста (Джа Джа Бинкс), которых обвинили во всех проблемах.
О том, как знаменитые роли повлияли на разных актеров, читайте в материале КиноПоиска «Доигрались: Какие роли стоили актерам карьеры».
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