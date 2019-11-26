Находка дня: Драматичный пересказ истории Анакина из «Скрытой угрозы»

Иллюстратор Фейт Эрин Хикс решила показать, что в глубинах фильма «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» есть интересная и грустная история, которую стоило бы вывести на передний план. Она поставила в центр юного Анакина, пересказав знакомый сюжет глазами мальчика-раба, потерявшего мать и разочарованного в мире. Получилось на удивление драматически и печально.

I watched The Phantom Menace the other day & amp; while it& #39; s a mess, Anakin& #39; s story is so heartbreakingly tragic. I wrote & amp; illustrated a little story inspired by him, the slave boy from Tatooine. & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «Посмотрела на днях „Скрытую угрозу“, и да, там все плохо, но история Анакина душераздирающе трагическая. Нарисовала и проиллюстрировала короткую историю, вдохновленную им, мальчиком-рабом с Татуина».

Imagine you are a slave boy on Tatooine. You & amp; your mother are sold to a junk trader when you were 3 years old & amp; you live without freedom, without personhood. You & amp; your mother together, against the world. pic.twitter.com/mx7hUmBXT6 & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «Представьте, что вы мальчик-раб с Татуина. Вас с матерью продали торговцу хламом, когда вам было три года, и вы живете, не зная свободы, лишенные индивидуальности. Вы с мамой вместе против мира».

A Jedi Knight comes to Tatooine. The Jedi are the «Guardians of Peace and Justice» but he is not here to free slaves. There is no justice on Tatooine, but the Jedi Knight doesn’t seem to care about that. pic.twitter.com/B45B7mAbkD & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «На Татуин прилетает рыцарь-джедай. Джедай — „хранители мира и справедливости“, но он здесь не для того, чтобы освободить рабов. На Татуине нет справедливости, но рыцаря-джедая, судя по всему, это не волнует».

The Jedi decides to take you away from Tatooine. Not because you are a slave boy & amp; he recognizes that injustice, but because you are special. You are a Chosen One from some prophecy you’ve never heard of. You will become a Jedi. pic.twitter.com/70XquxFuRV & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «Джедай решает забрать вас с Татуина. Не потому, что вы мальчик-раб и он видит несправедливость, но потому, что вы особенный. Вы — Избранный из какого-то пророчества, о котором вы никогда не слышали. Вам предстоит стать джедаем».

You have to leave your mother, who the Jedi will not free. The one person in the world who you love, you must leave her in slavery, while you become a Jedi, a Guardian of Peace and Justice. pic.twitter.com/shufEtCPEK & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «Вы вынуждены оставить свою мать, которую джедай не освобождает. Единственного любимого человека в мире вы должны оставить в рабстве, пока вы становитесь джедаем, хранителем мира и справедливости».

You are told by privileged people in robes you will not become a Jedi, you are not fit. You are a child, and you miss your mother. The Jedi tell you to fear losing her is to risk falling to the Dark Side. But what is the Light without your mother? pic.twitter.com/EfLjDcV6Bp & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «Привилегированные люди в робах говорят вам, что вы не станете джедаем, вы не подходите. Вы — ребенок и скучаете по своей маме. Джедаи говорят вам, что страх потерять ее ведет к Темной стороне. Но что такое свет без вашей мамы?»

At the end of the story there is a party & amp; you watch a Queen gives a Gungan a shiny ball. You are a Padawan, you will become a Jedi someday. But do the Jedi take you back to Tattoine, to rescue your mother? They do not. pic.twitter.com/aW86nOipTB & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «В финале истории праздник, и вы смотрите, как королева дает гунгану светящийся шар. Вы — падаван, и в будущем станете джедаем. Но вернули джедаи вас на Татуин, чтобы спасти вашу маму? Нет».

There is no justice for your mother, still a slave, trapped galaxies apart from you. Years pass & amp; the Jedi, Guardians of Peace & amp; Justice, do not free her. You are the Chosen One, but you have no agency, no power. You are merely a tool to be used to bring balance to the Force. pic.twitter.com/IzF5fxb8Yh & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «Нет справедливости для вашей мамы — рабыни, застрявшей в галактиках от вас. Проходят годы, и джедаи, хранители мира и справедливости, не освобождают ее. Вы — Избранный, но у вас нет цели или власти. Вы лишь инструмент, который используют, чтобы в Силе наступил баланс».

The Dark Side beckons. & mdash; Faith Erin Hicks (@FaithErinHicks) November 26, 2019 «Темная сторона зовет».

«Скрытая угроза», вышедшая в 1999 году, ознаменовала возвращение в кинотеатры «Звездных войн». Фанаты с нетерпением ждали картину, но, когда первая волна восторгов прошла, многие отметили, что фильм получился в лучшем случае посредственным. Первый эпизод ругали за странный сюжет, где слишком много времени уделялось вопросам галактической торговли, за плохие диалоги и нелепых персонажей. Со временем негодование переросло в гнев, обрушившийся в первую очередь на актеров Джейка Ллойда (Анакин) и Ахмеда Беста (Джа Джа Бинкс), которых обвинили во всех проблемах.

О том, как знаменитые роли повлияли на разных актеров, читайте в материале КиноПоиска «Доигрались: Какие роли стоили актерам карьеры».

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