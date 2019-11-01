Фестиваль в Торонто назвал драму «Зама» лучшим фильмом 2010-х

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) представил список лучших фильмов последнего десятилетия, который помогли составить историки, смотрители и архивисты из Канады и других стран мира. Первое место заняла драма Лукресии Мартель «Зама» 2017 года, рассказывающая о доне Диего де Заме — чиновнике на службе испанского короля, ожидающем перевода в Буэнос-Айресе.
«Многие фильмы в списке лучших обращают внимание на сложный период, который мы только что пережили, с такими провидческими работами, как „Фильм-социализм“, „Соседние звуки“ и „Сьераневада“, предсказавшими разнообразные экологические, политические и социальные проблемы, — говорит старший программный директор TIFF Джеймс Квандт. — Фильм десятилетия, потрясающий „Зама“ Лукресии Мартель, превратил важный роман в яростную политическую работу, которая говорит одновременно о расизме, колониализме и наших непростых временах».
В общей сложности в список лучших фильмов десятилетия попало 19 картин. Некоторые разделили одну позицию.
Полностью список выглядит следующим образом:
- 1. «Зама», режиссер Лукресия Мартель
- 2. «Тони Эрдманн», режиссер Марен Аде
- 3. «Прощай, речь», режиссер Жан-Люк Годар
- 4. «Лунный свет», режиссер Барри Дженкинс
- 5. «Сьераневада», режиссер Кристи Пую
- 6. «Убийца», режиссер Хоу Сяосянь
- 6. «Транзит», режиссер Кристиан Петцольд
- 7. «Фильм-социализм», режиссер Жан-Люк Годар
- 8. «Корпорация „Святые моторы“», режиссер Леос Каракс
- 8. «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни», режиссер Апитчатпон Вирасетакул
- 9. «Мастер», режиссер Пол Томас Андерсон
- 9. «Ида», режиссер Павел Павликовский
- 9. «Прочь», режиссер Джордан Пил
- 9. «Соседние звуки», режиссер Клебер Мендонса Фильо
- 9. «Лица, деревни», режиссеры ДжейАр и Аньес Варда
- 9. «Виталина Варела», режиссер Педру Кошта
- 10. «Туринская лошадь», режиссер Бела Тарр
- 10. «Пылающий», режиссер Ли Чхан-дон
- 10. «Странный случай Анжелики», режиссер Мануэл ди Оливейра
Источник: Deadline
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