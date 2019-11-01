Фестиваль в Торонто назвал драму «Зама» лучшим фильмом 2010-х

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) представил список лучших фильмов последнего десятилетия, который помогли составить историки, смотрители и архивисты из Канады и других стран мира. Первое место заняла драма Лукресии Мартель «Зама» 2017 года, рассказывающая о доне Диего де Заме — чиновнике на службе испанского короля, ожидающем перевода в Буэнос-Айресе.

«Многие фильмы в списке лучших обращают внимание на сложный период, который мы только что пережили, с такими провидческими работами, как „Фильм-социализм“, „Соседние звуки“ и „Сьераневада“, предсказавшими разнообразные экологические, политические и социальные проблемы, — говорит старший программный директор TIFF Джеймс Квандт. — Фильм десятилетия, потрясающий „Зама“ Лукресии Мартель, превратил важный роман в яростную политическую работу, которая говорит одновременно о расизме, колониализме и наших непростых временах».

В общей сложности в список лучших фильмов десятилетия попало 19 картин. Некоторые разделили одну позицию.

Полностью список выглядит следующим образом:

Источник: Deadline

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