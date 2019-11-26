Автора «Ведьмака» Анджея Сапковского впечатлили съемки сериала

Спустя 33 года после публикации первой истории о Геральте на страницах Polish Fantastyka Magazine автор книг Анджей Сапковский дал интервью журналу, в котором поделился мыслями о грядущем сериале «Ведьмак» и творческой свободе у авторов экранизаций.

В первую очередь его сильно впечатлил визит на съемочную площадку «Ведьмака». Сапковский пришел в восторг от декораций, костюмов, грима, актеров и всей съемочной группы. «Я был тронут», — признается писатель.

Сапковского не пугает, что его видение может разойтись с позицией шоураннера сериала. «Авторы экранизаций литературных произведений для других форматов имеют право на независимость и любую творческую свободу. В случае конкретно с этой [„Ведьмаком“] их идеи могут отличаться от моих. Даже если это так, что здесь такого? Мои книги не свод правил», — подчеркнул автор.

Писатель также добавил, что фанатам не стоит зацикливаться на связях между его произведениями и славянской мифологией.

«Славянство — это что-то вроде мифа, которым обросли мои книги, — считает Сапковский. — Маркер славянина прилип ко мне и так и остался. Но почему? Потому что Геральт звучит более по-славянски, чем Конан? Или потому, что я возвел нечто славянское до имен собственных? В моих первых историях соблюдены каноны фэнтези, причем мировые каноны. Затем появились переводы, и тогда индустрии фэнтези пришлось принять поляка, в чьих произведениях каждый внимательный читатель мог заметить польские или славянские фразы».

Премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря на Netflix.

Источник: Redanian Intelligence

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