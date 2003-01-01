Слух дня: Доктор Дум появится в «Черной Пантере 2»

Согласно информации источников, студия Marvel рассматривает возможность представить в сиквеле «Черной Пантеры» одного из своих самых известных суперзлодеев — Доктора Дума. Предполагается, что он станет главным злодеем второго фильма, против захватнических действий которого придется выступить главному герою в исполнении Чедвика Боузмана.

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут. Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер еще не начал писать сценарий сиквела, но, вероятно, уже выбрал общий сюжет продолжения. Но даже если он уже определился с главным злодеем второго фильма, то в будущем все может измениться.

Доктор Дум — классический суперзлодей вселенной Marvel, дебютировавший на страницах комикса о Фантастической четверке летом 1962 года. Придуманный Стэном Ли и Джеком Керби, Дум стал гениальным ученым и талантливым чародеем, правителем родной Латверии, где его слово — единственный и нерушимый закон. Он носит специальную броню, в которой сочетаются магия и передовые технологии, а его изуродованное лицо скрыто за железной маской.

За годы появлений на страницах комиксов суперзлодейская составляющая Доктора Дума несколько отошла на второй план. Вечный противник Четверки, со временем он превратился в непонятного, пускай и эгоистичного гения, которого обожают его подданные. В какой-то момент он даже пытался стать супергероем, временно заменив Железного человека, но в итоге вновь вернулся на трон Латверии.

Ранее источники сообщали, что главным злодеем «Черной Пантеры 2» станет антигерой Нэмор Подводник — мутант, король Атлантиды и один из старейших персонажей комиксов. Как часть Фантастической четверки, Дум и Нэмор перешли к Marvel, и оба должны в какой-то момент стать частью франшизы.

Источник: Murphy’s Multiverse



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