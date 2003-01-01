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Видео дня: Том Хиддлстон смотрит свои пробы на роль Тора

час назадОбсудить0

В гостях у Джимми Фэллона Тому Хидллстону пришлось заново пережить одно из своих старых воспоминаний — как он пробовался на роль Тора в первом фильме студии Marvel о боге грома. В качестве доказательства ведущий показал запись проб, где Хиддлстон размахивает молотом и пытается изображать Тора. Фрагмент проб до этого уже появлялся в сети (он вошел в состав DVD-издания «Тор 2: Царство тьмы»), но впервые его показали целиком.

«Они тогда искали не самых известных актеров, чтобы у зрителя не было лишних привязок, — говорит Хиддлстон. — Они хотели, чтобы люди увидели новых персонажей, этих новых актеров. По их требованиям, если ты выше 180 и у тебя светлые волосы, то можно было прийти и попробовать получить роль».

Роль он, как известно, не получил. Тора в итоге сыграл Крис Хемсворт, а Хиддлстон впервые появился на экране в образе Локи, что пошло только на пользу актеру и франшизе.

«Думаю, мы все можем согласиться, что они выбрали правильного актера», — отметил Хиддлстон после просмотра ролика.

В ближайшем будущем Хиддлстон вернется в роли Локи в одноименном сериале Disney+, релиз которого запланирован на весну 2021 года. Старт съемок сериала запланирован на начало 2020-го.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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