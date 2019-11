Элизабет Бэнкс снимет «Женщину-невидимку» и еще 8 новостей дня

Альберт Хьюз поставит ремейк «Беглеца»

Главный герой оригинала — доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвиненный в убийстве своей жены. Полный решимости доказать свою невиновность, Кимбл совершает побег из тюрьмы. Он хочет сам привести своих преследователей — служителей закона — к настоящему убийце.

Джастин Курзель экранизирует роман «Узкая дорогая на Дальний Север» (The Narrow Road To The Deep North)

Книга Ричарда Флэнегана — история Дорриго Эванса, австралийского доктора, который пытается справиться с воспоминаниями прошлого. В 1943 году он оказался на Тайско-Бирманской железной дороге, также известной как Дорога смерти, где повстречался с военнопленным, навсегда изменившим его жизнь.

Трейлер мультфильма «Вперед»

Главные герои мультфильма — Иэн и Барли Лайтфуты, которые получают в наследство от отца волшебный посох. С его помощью они на один день могут вернуть его в мир живых, но магия — штука непредсказуемая, и братья возвращают только ноги. Теперь у них есть 24 часа, чтобы найти новый источник магии и полностью восстановить отца. Путешествие предстоит непростое, но чрезвычайно веселое.

CBS не стал продлевать сериал «Странный ангел» на третий сезон

Проект рассказывал о жизни Джека Парсонса — знаменитого инженера, химика и оккультиста. В 1930-е молодой человек, с детства увлекавшийся реактивным движением, начал работать уборщиком на химическом заводе в Лос-Анджелесе. Вскоре благодаря врожденному таланту и амбициям Парсонс смог положить начало американскому ракетостроению и стал одним из ключевых основателей лаборатории реактивного движения. Однако интересы Парсонса не ограничивались химией. В начале 1940-х, после кратковременного периода увлечения марксизмом, Парсонс заинтересовался учениями английского оккультиста Алистера Кроули и вместе с женой Хелен присоединился к калифорнийскому отделению ордена восточных тамплиеров. Два сезона «Странного ангела» прямо сейчас доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Элизабет Бэнкс поставит фантастический триллер «Женщина-невидимка» (Invisible Woman)

Сюжет картины не раскрывается. Предполагается, что фильм будет основан на романе Герберта Уэллса «Человек-невидимка» об английском ученом-медике и физике Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым. Бэнкс также исполнит в ленте главную роль.

Трейлер драмы «Скандал»

«Скандал» расскажет, как Гретчен Карлсон положила начало кампании против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку внутри Fox News. Карлсон выступила первой, но со временем к ней присоединились другие женщины, что в итоге привело к изменениям и заставило Роджера Айлса оставить пост главы самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

Андреа Райзборо исполнит главную роль в триллере «Здесь до этого» (Here Before)

В центре сюжета — мать, переживающая смерть ребенка, рядом с ней поселяются новые соседи. Со временем она начинает сомневаться в реальности окружающего мира. Режиссер — Стэйси Грегг.

Мартин Скорсезе поставит документальный фильм о музыке в Нью-Йорке 1970-х

Детали проекта не сообщаются. Фильм разрабатывается совместно с продюсерской компанией Рона Ховарда и Брайана Грейзера Imagine Entertainment.

Дэвид Мюнье получил роль в сериале «Хелстром»

Главные герои проекта — Дэймон и Ан Хелстром, отпрыски загадочного и могущественного серийного убийцы. В попытке разобраться в собственном происхождении они путешествуют по миру и уничтожают худших представителей человечества. Пол Збышевски выступает шоураннером 10-серийного проекта.

