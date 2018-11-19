Малыш Йода, Грут и еще 16 самых милых персонажей по версии пользователей КиноПоиска

Все обсуждают маленького Йоду из «Мандалорца», поэтому мы попросили подписчиков КиноПоиска в соцсетях вспомнить всех самых милых персонажей. Получился вот такой список.

Мини-Йода

Появился в «Мандалорце», пока все время сидит в летающей коляске, а Мандалорец возит его за собой. Пару раз пытался использовать Силу, со второго раза получилось, но он от этого сильно устал. Он ребенок, но ему уже 50 лет. Никто не знает, кто он такой на самом деле. Продолжаем следить.

Валли

Помните Валли? Он вроде бы робот, но у него бровки домиком и подружка Ева, которая слишком современная, чтобы стать такой же милой и популярной. Валли победил Еву.

Малыш Грут

Большой Грут был любимцем и тоже милым парнем, но потом он умер, и из его ветки вырос мелкий Грут. Он был клевым, потом стал мерзким подростком, а дальше будет просто взрослым Грутом. Маленького Грута мы, кажется, больше не увидим.

E.T.

Это добродушный инопланетянин из фильма про мальчика и добродушного инопланетянина. На нем мы выросли, поэтому помним и любим. В год выхода он по сборам побил «Звездные войны»!

Чебурашка

Что тут объяснять? Этого парня любят все, но особенно сильно его полюбили японцы. Они и продолжения сняли такие, что не отличить от оригинала. Чебурашка все время со спортсменами на Олимпиадах, а КиноПоиск любит дарить его актерам, которые приезжают в Россию.

Тоторо

Хранитель леса Тоторо большой и добрый. Он не любит, когда его видят взрослые, он играет только с детьми. Его придумали японцы, с которыми мы как-то сходимся в том, как должны выглядеть добрые персонажи.

Гизмо

Сам Гизмо добрый и милый, а вот его дети все уничтожают. Норм.

Котенок Гав

Котенок, которого все любили еще до появления Instagram.

Нюхль

Он любит воровать монеты и драгоценности. Удобный зверек.

Кот в сапогах

А с него вообще все началось. После этих глаз мы узнали, что такое настоящая милота. Ради них вообще и придумали это слово. Потом все поняли, что в хорошем фильме или мультфильме должен быть кто-то очень милый.

Порги

В каждой трилогии «Звездных войн» должен быть какой-то милаш, чтобы Disney могла продавать игрушки.

Кротик

Чешский Кротик уже старый, он появился в 1957 году. У Кротика большие глаза, он добрый и молчаливый, но всегда занят чем-то интересным.

Беззубик

Черный дракон умный и с чувством юмора. Милым его делает мордочка, конечно. Зубов нет, зато есть добрые глаза.

Эвоки

Эти ребята были первыми милашками в «Звездных войнах». У них свой язык, на котором они мило бормочут, у них торчат зубы, они в три раза ниже людей, а еще у них мокрый нос. И они живут в лесу! Как не полюбить таких хороших малышей?

Мамонтенок

У этого парня лучшая в мире песенка. И он плывет к маме. Сразу хочется плакать.

Адипоуз

Состоит из жира, улыбается, никому не желает зла. Сплошная любовь!

Бэймакс

Надувной медицинский робот. Этот чувак пожертвует собой ради вас. И по нему сразу видно, что он добряк.

BB-8

Оказалось, что никто в нашем опросе не упомянул R2-D2! А этого круглого дроида упомянули. Вот это да!