Netflix арендовал старейший кинотеатр Нью-Йорка для показа своих картин

Перед выходом «Ирландца» Netflix завершил очередную громкую сделку. На этот раз стриминг-гигант арендовал старейший кинотеатр Нью-Йорка The Paris Theatre, закрытый в августе 2019 года, в котором намерен показывать свои ключевые проекты.

Как говорится в пресс-релизе, компания будет использовать площадку для специальных мероприятий, показов и проката своих главных картин. Ожидается, что первым таким релизом станет «Брачная история» Ноа Баумбака, восторженно принятая на кинофестивале в Венеции.

After closing earlier this year, The Paris — New York’s last single-screen theater — reopened for a limited run of MARRIAGE STORY. Now, the iconic theater will be kept open and become a home for special Netflix events, screenings, and theatrical releases. pic.twitter.com/fr82Oq2j8I — Netflix Film (@NetflixFilm) November 25, 2019

По данным источника, срок аренды The Paris Theatre составит 10 лет. В индустрии полагают, что c помощью кинотеатра Netflix сможет не только демонстрировать свои фильмы на большом экране, но и по-новому продвигать их, например проводить ретроспективы режиссеров по случаю выхода их новых проектов на стриминг-сервисе.

Кроме того, отдельный кинотеатр упростит для Netflix продвижение своих фильмов на «Оскар». По правилам академии получение номинации возможно лишь в том случае, если у фильма был кинотеатральный прокат в США. В случае с «Ромой» и «Ирландцем» крупные сети отказали Netflix в широком прокате, сославшись на обязательное 90-дневное окно между релизом в кино и онлайн. Но, поскольку для номинации достаточно хотя бы семидневного проката, проблем с наградами у картины Альфонсо Куарона не возникло.

Сделка с The Paris Theatre — первый случай аренды кинотеатра в истории Netflix. Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры о покупке культового Egyptian Theatre, расположенного в Лос-Анджелесе, однако официальное подтверждение не последовало.

Кинотеатральную экспансию Netflix может ускорить отмена соглашения Paramount, о котором сообщалось на прошлой неделе. Согласно условиям соглашения, принятым в 1949 году, американские студии не могут владеть собственными кинотеатрами.

Источник: The Verge

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