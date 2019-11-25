Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Netflix арендовал старейший кинотеатр Нью-Йорка для показа своих картин

Сегодня, 13:41Обсудить0

Перед выходом «Ирландца» Netflix завершил очередную громкую сделку. На этот раз стриминг-гигант арендовал старейший кинотеатр Нью-Йорка The Paris Theatre, закрытый в августе 2019 года, в котором намерен показывать свои ключевые проекты.

Как говорится в пресс-релизе, компания будет использовать площадку для специальных мероприятий, показов и проката своих главных картин. Ожидается, что первым таким релизом станет «Брачная история» Ноа Баумбака, восторженно принятая на кинофестивале в Венеции.

По данным источника, срок аренды The Paris Theatre составит 10 лет. В индустрии полагают, что c помощью кинотеатра Netflix сможет не только демонстрировать свои фильмы на большом экране, но и по-новому продвигать их, например проводить ретроспективы режиссеров по случаю выхода их новых проектов на стриминг-сервисе.

Кроме того, отдельный кинотеатр упростит для Netflix продвижение своих фильмов на «Оскар». По правилам академии получение номинации возможно лишь в том случае, если у фильма был кинотеатральный прокат в США. В случае с «Ромой» и «Ирландцем» крупные сети отказали Netflix в широком прокате, сославшись на обязательное 90-дневное окно между релизом в кино и онлайн. Но, поскольку для номинации достаточно хотя бы семидневного проката, проблем с наградами у картины Альфонсо Куарона не возникло.

Сделка с The Paris Theatre — первый случай аренды кинотеатра в истории Netflix. Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры о покупке культового Egyptian Theatre, расположенного в Лос-Анджелесе, однако официальное подтверждение не последовало.

Кинотеатральную экспансию Netflix может ускорить отмена соглашения Paramount, о котором сообщалось на прошлой неделе. Согласно условиям соглашения, принятым в 1949 году, американские студии не могут владеть собственными кинотеатрами.

Источник: The Verge

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

Обсудить

Смотрите также

«Брачная история» Ноа Баумбака: Развод Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера
Венеция-2019

«Брачная история» Ноа Баумбака: Развод Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера

29 августа
Трейлеры «Брачной истории»: Драйвер и Йоханссон на двух сторонах одной медали

Трейлеры «Брачной истории»: Драйвер и Йоханссон на двух сторонах одной медали

20 августа
Ролик о съемках «Ирландца»: Аль Пачино в роли профсоюзного босса

Ролик о съемках «Ирландца»: Аль Пачино в роли профсоюзного босса

Сегодня, 09:21
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон

Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон

14 ноября

Главное сегодня

Как это смотреть

Гид по фильмам Скорсезе, меломана, отступника и формалиста

Сегодня
Гид по фильмам Скорсезе, меломана, отступника и формалиста
Малыш Йода, Грут и еще 16 самых милых персонажей по версии пользователей КиноПоиска

Малыш Йода, Грут и еще 16 самых милых персонажей по версии пользователей КиноПоиска

час назад
Видео дня: Том Хиддлстон смотрит свои пробы на роль Тора
Бюро находок

Видео дня: Том Хиддлстон смотрит свои пробы на роль Тора

час назад
С размахом: Биты в кино — от «Сияния» до «Отряда самоубийц»

С размахом: Биты в кино — от «Сияния» до «Отряда самоубийц»

Сегодня
Элизабет Бэнкс снимет «Женщину-невидимку» и еще 8 новостей дня

Элизабет Бэнкс снимет «Женщину-невидимку» и еще 8 новостей дня

3 часа назад
Netflix арендовал старейший кинотеатр Нью-Йорка для показа своих картин

Netflix арендовал старейший кинотеатр Нью-Йорка для показа своих картин

Сегодня, 13:41
Находка дня: Тестовый материал «Хранителей»
Бюро находок

Находка дня: Тестовый материал «Хранителей»

Сегодня, 12:04
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании