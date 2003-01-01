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Находка дня: Тестовый материал «Хранителей»

Сегодня, 12:04Обсудить0

В начале 2000-х сценарист Дэвид Хэйтер, приложивший руку к созданию «Людей Икс», работал над адаптацией комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса «Хранители». Впоследствии его текст стал частью фильма Зака Снайдера, но до этого Хэйтер отснял короткую сцену из комикса, чтобы показать, как может выглядеть проект на экране. Хэйтер выбрал эпизод ночного разговора между Роршахом и Дэном Драйбергом — второй Ночной Совой.

В версии Хэйтера Роршаха сыграл Рэй Стивенсон («Каратель: Зона войны»), а Драйберга — Иэн Глен («Игра престолов»). Музыку к видео написал композитор Джо Крэймер, который и опубликовал ролик в сети.

20 октября 2019 года стартовал первый сезон сериала «Хранители» — вольного продолжения оригинального комикса. О том, каким получился проект Дэймона Линделофа, КиноПоиск рассказывал в материале «Кальмары с неба». Почему комикс «Хранители» — одно из ключевых произведений супергеройского жанра (и почему его так сложно экранизировать), КиноПоиск разобрал в статье «Деконструкция супергероики: История „Хранителей“».

Сериал «Хранители» можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

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