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Сериал «Новый Папа» выйдет в январе 2020 года

Сегодня, 11:08Обсудить0

Стала известна дата выхода сериала «Новый Папа»: продолжение «Молодого Папы» увидит свет на канале Sky 10 января 2020 года, а 13 января проект выйдет на HBO. Пользователям «Амедиатеки» сериал станет доступен с 10 января 2020-го. В сети также появился заряженный ярким неоном первый постер проекта Паоло Соррентино.

В финале «Молодого Папы» Ленни Белардо (Джуд Лоу) впал в тяжелую кому. Воспользовавшись этим, кардиналы выбрали нового понтифика — Иоанна Павла III (Джон Малкович), сдержанного английского аристократа. Он выглядит как идеальный кандидат, способный повести церковь в нужном направлении, но скрывает от посторонних собственные секреты. Кардиналы начинают сомневаться, что сделали правильный выбор. Ленни тем временем превратился в современного святого с тысячами последователей, и его возможное возвращение способно расколоть не только Ватикан, но и саму церковь.

Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Венеции.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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