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Марк Руффало хочет увидеть на экране битву Халка с Росомахой

Сегодня, 16:55Обсудить0

Выступая на Comic-Con в Токио, исполнитель роли Брюса Бэннера/Халка Марк Руффало рассказал, что обсуждал с главой Marvel Кевином Файги свое будущее в супергеройской киновселенной. По словам актера, один из самых интересных вариантов для него — показать на большом экране противостояние Халка и Росомахи.

«Только на прошлой неделе Кевин Файги спросил, есть ли у меня идеи или истории для Халка, — говорит Руффало. — И я сказал: „Ага, думаю, есть еще истории, которые надо рассказать“. Он сказал: „Давай ты зайдешь и расскажешь мне о них, и мы посмотрим, найдется ли для них место во вселенной Marvel“».

Актер не раскрыл, состоялась ли уже повторная встреча с Файги, но уточнил, что сам хотел бы увидеть на экране именно битву Халка с Росомахой.

За годы существования Халк и Росомаха неоднократно встречались на страницах комиксов. Самая первая битва произошла в 1974 году в 181-м выпуске «Невероятного Халка», где состоялся дебют Росомахи. Тогда он еще не был самым узнаваемым членом Людей Икс. Старший редактор Рой Томас, сценарист Лен Уэйн и художник Джон Ромита-ст. придумали его в качестве агента канадского правительства и противника для Халка. Лишь после этого Росомаха стал частью команды мутантов профессора Ксавье.

После слияния Fox и Disney Росомаха вместе с остальными мутантами перешел к Marvel. Никакой точной информации о будущем Людей Икс в киновселенной пока нет, но Файги намекнул, что они обязательно появятся в одном из фильмов франшизы. Дебютная история Росомахи может в итоге стать хорошей основой для введения мутантов в киновселенную.

Источник: ComicBook.com

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