Девятый фильм Тарантино лидирует по номинациям Ассоциации кинокритиков Голливуда

Стали известны номинанты третьей ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Голливуда (HCA). Лидером по количеству категорий стала девятая картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» — у ленты 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

В девяти номинациях отмечены «Ирландец» Мартина Скорсезе (омоложенный Роберт Де Ниро — номинация в категории «Лучший актер (анимация или VFX)») и независимая драма «Волны» Трея Эдварда Шульца.

Третью строчку по количеству номинаций (семь) между собой делят «Джокер», «Прощание», «1917» и режиссерский дебют Оливии Уайлд «Образование», отмеченный в двух важных категориях — «Лучший дебют» и «Лучший независимый фильм».

Несмотря на восторженные рецензии, вторая картина Греты Гервиг «Маленькие женщины» получила всего три номинации: лучшая режиссура, дизайн костюмов и саундтрек.

Полный список номинантов выглядит так.

Лучший фильм

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

Лучший хоррор

Лучший независимый фильм

Лучший дебютный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший фильм (экшен или военный)

Лучший блокбастер

Лучшая женщина-режиссер

Лучший мужчина-режиссер

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Лучший актер (анимация или VFX)

Лучший актер или актриса не старше 23 лет

Актерский прорыв

Лучший актерский состав

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший саундтрек

Лучшая песня

Лучшая операторская работа

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший документальный фильм

Лучший дизайн костюмов

Лучший монтаж

Лучший грим и прически

Лучшие визуальные эффекты

Лучшая работа каскадеров

Ассоциация кинокритиков Голливуда была создана в 2016 году. По словам основателей, одна из главных целей организации ­— поощрение всевозможного разнообразия в рядах кинематографистов. Так, HCA стала первой ассоциацией критиков, которая разделила режиссерскую номинацию по половому признаку.

Лауреаты премии будут объявлены 9 января.



Источник: AwardsWatch

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