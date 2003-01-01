Девятый фильм Тарантино лидирует по номинациям Ассоциации кинокритиков Голливуда

Стали известны номинанты третьей ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Голливуда (HCA). Лидером по количеству категорий стала девятая картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» — у ленты 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».
В девяти номинациях отмечены «Ирландец» Мартина Скорсезе (омоложенный Роберт Де Ниро — номинация в категории «Лучший актер (анимация или VFX)») и независимая драма «Волны» Трея Эдварда Шульца.
Третью строчку по количеству номинаций (семь) между собой делят «Джокер», «Прощание», «1917» и режиссерский дебют Оливии Уайлд «Образование», отмеченный в двух важных категориях — «Лучший дебют» и «Лучший независимый фильм».
Несмотря на восторженные рецензии, вторая картина Греты Гервиг «Маленькие женщины» получила всего три номинации: лучшая режиссура, дизайн костюмов и саундтрек.
Полный список номинантов выглядит так.
Лучший фильм
- «Брачная история»
- «Паразиты»
- «Однажды в… Голливуде»
- «1917»
- «Джокер»
- «Ирландец»
- «Прощание»
- «Кролик Джоджо»
- «Волны»
- «Образование»
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший хоррор
Лучший независимый фильм
Лучший дебютный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший фильм (экшен или военный)
Лучший блокбастер
Лучшая женщина-режиссер
- Лулу Ванг — «Прощание»
- Оливия Уайлд — «Образование»
- Альма Харель — «Лапочка»
- Лорин Скафария — «Стриптизерши»
- Грета Гервиг — «Маленькие женщины»
Лучший мужчина-режиссер
- Пон Чжун Хо — «Паразиты»
- Квентин Тарантино — «Однажды в Голливуде»
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»
- Тайка Вайтити — «Кролик Джоджо»
- Ноа Баумбак — «Брачная история»
Лучшая женская роль
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Аквафина — «Прощание»
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Лупита Нионго — «Мы»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
Лучшая мужская роль
- Хоакин Феникс — «Джокер»
- Эдди Мёрфи — «Меня зовут Долемайт»
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в Голливуде»
- Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
Лучшая актриса второго плана
- Марго Робби — «Однажды в... Голливуде»
- Чжоу Шучжэнь — «Прощание»
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Тейлор Расселл — «Волны»
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
Лучший актер второго плана
- Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»
- Джо Пеши — «Ирландец»
- Стерлинг К. Браун — «Волны»
- Шайа Лабаф — «Лапочка»
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Лучший актер (анимация или VFX)
- Джош Бролин — «Мстители: Финал»
- Роберт Де Ниро — «Ирландец»
- Том Хэнкс — «История игрушек 4»
- Райан Рейнольдс — «Покемон. Детектив Пикачу»
- Роза Салазар — «Алита: Боевой ангел»
Лучший актер или актриса не старше 23 лет
- Кейтлин Дивер — «Образование»
- Джулия Баттерз — «Однажды в… Голливуде»
- Ноа Джуп — «Лапочка»
- Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»
- Томасин МакКензи — «Кролик Джоджо»
Актерский прорыв
- Джесси Бакли — «Дикая роза»
- Келвин Харрисон — «Волны»
- Пол Уолтер Хаузер — «Дело Ричарда Джуэлла»
- Тейлор Расселл — «Волны»
- Зак Готтзаген — «Арахисовый сокол»
Лучший актерский состав
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучший саундтрек
- Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»
- Томас Ньюман — «1917»
- Майк Гиулакис — «Мы»
- Александр Деспла — «Маленькие женщины»
- Трент Резнор и Аттикус Росс — «Волны»
Лучшая песня
- «Catchy Song» — «ЛЕГО Фильм 2»
- «Glasgow» — «Дикая роза»
- «(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»
- «Into The Unknown» — «Холодное сердце 2»
- «Speechless» — «Аладдин»
Лучшая операторская работа
- Лоуренс Шер — «Джокер»
- Роберт Ричардсон — «Однажды в... Голливуде»
- Роджер Дикинс — «1917»
- Джарин Блашке — «Маяк»
- Дрю Дэниелс — «Волны»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Боль и слава» (Испания)
- «Паразиты» (Южная Корея)
- «Портрет девушки в огне» (Франция)
- «Прощание» (Китай)
- «Обезьяны» (Колумбия)
Лучший документальный фильм
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший грим и прически
Лучшие визуальные эффекты
Лучшая работа каскадеров
Ассоциация кинокритиков Голливуда была создана в 2016 году. По словам основателей, одна из главных целей организации — поощрение всевозможного разнообразия в рядах кинематографистов. Так, HCA стала первой ассоциацией критиков, которая разделила режиссерскую номинацию по половому признаку.
Лауреаты премии будут объявлены 9 января.
Источник: AwardsWatch
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