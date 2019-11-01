Новая дата выхода «Годзилла против Конга» и еще 11 новостей дня

Финн Уиттрок присоединился к актерскому составу драмы «Глубокая вода»

Главные герои — супруги Вик и Мелинда Ван Аллен, которые поддерживают жизнь в угасающем браке с помощью любовников. Все меняется, когда из-за их поведения начинают умирать люди. Режиссер — Эдриан Лайн.

Источник: Deadline

Премьеру «Годзилла против Конга» перенесли с 13 марта на 20 ноября 2020 года

Согласно официальному синопсису, именно человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших. Адам Вингард занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Variety

Трейлер сериала «68 Виски»

Проект рассказывает о группе военных медиков, живущих и работающих на специальной базе «Приют», расположенной в Афганистане. Восемь мужчин и восемь женщин — они совершенно разные, но вынуждены работать вместе, чтобы поддерживать сослуживцев и себя. Премьера сериала состоится 15 января.

Дэйн ДеХаан получил роль в сериале «История Лизи»

В центре сюжета — Лизи Лэндон (Джулианна Мур), два года назад потерявшая мужа, Скотта (Клайв Оуэн). Она пытается смириться с его смертью, но череда неожиданных событий заставляет ее заново вспомнить о супруге и напомнит ей, каким на самом деле был при жизни Скотт. Стивен Кинг и Джей Джей Абрамс написали сценарий восьмисерийного проекта, который выйдет на стрим-сервисе Apple TV Plus.

Источник: Deadline

Идрис Эльба спродюсирует экранизацию книги «Научить моего брата читать» («Teaching My Brother To Read»)

Книга Дерека Оуасу рассказывает о его попытках помочь брату, который постоянно влипал в разного рода неприятности. В качестве очередного варианта Дерек предложил сделку: брат будет получать 50 фунтов за каждую прочитанную книгу.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Послания из другого мира»

Сюжет проекта основан на интерактивной игре, проходящей в Сан-Франциско. Ее участники исследуют город с помощью подсказок, скрытых в специальных историях. Герои сериала — участники, которые начинают подозревать, что за игрой стоит некая тайная организация, использующая их в качестве шпионов. «Послания из другого мира» ожидаются в 2020 году.

Джо Эллен Пеллман исполнит главную роль в мюзикле «Выпускной»

Адаптация одноименной постановки о вышедших в тираж звездах Бродвея, которые отправляются в вымышленный консервативный городок Эджуотер в штате Индиана. Там местной школьнице-лесбиянке не позволили привести свою девушку на выпускной. Они хотят помочь ей, но в первую очередь рассчитывают привлечь к себе внимание прессы. Райан Мёрфи занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Риз Дэрби получил роль в спортивной драме Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

Картина расскажет о голландском футбольном тренере Томасе Ронгене, который в начале 2000-х приехал на Самоа, чтобы помочь подготовить местную команду к отборочному циклу чемпионата мира 2014 года. В итоге сборная не только одержала первую за несколько десятилетий победу, но и сумела уйти с последнего места в рейтинге FIFA.

Источник: Deadline

Трейлер военной драмы «Отчаянный ход»

В центре сюжета — военный медик Уильям Питсенбаргер, который в ходе специальной операции во время войны во Вьетнаме спас более 60 сослуживцев. Несмотря на героические действия, ему не был присужден орден Почета. 30 лет спустя работнику Пентагона поручают разобраться, почему награда не нашла героя. В ходе расследования он натыкается на заговор, покрывающий ошибку высшего руководства армии США.

Майя Хоук, Андреа Райзборо и Чарли Пламмер снимутся в драме «Пожалуйста, детка, пожалуйста» (Please Baby Please)

Действие фильма разворачивается в 1950-е, картина расскажет о молодоженах Сьюз и Артуре, которые становятся свидетелями жестокого убийства в одной из подворотен Манхэттена. Это происшествие пробуждает в обоих потаенные сексуальные желания и заставляет с головой погрузиться в жизнь местной банды. Аманда Крамер поставит картину.

Источник: Deadline

Netlfix закрыл сериал «Энн» после третьего сезона

Главная героиня проекта — 13-летняя сирота Энн, которая рано лишилась родителей и с тех пор живет в детском приюте. Жизнь героини резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приемным родителям, старой деве и ее младшему брату. Заключительный третий сезон увидит свет 3 января 2020 года.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Три Христа»

Сюжет картины вращается вокруг психоаналитика доктора Алана Стоуна, который в 1950-е взялся изменить подход к лечению больных шизофренией. В качестве первых пациентов он выбрал троих: Джозефа, Леона и Клайда. Каждый из них считал себя настоящим Иисусом Христом, и Стоун рассчитывал, что совместная терапия им поможет наладить связь с реальностью.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.