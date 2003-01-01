Бокс-офис России: «Аванпост» провалился, «Давай разведемся!» взлетел

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1. «Ford против Ferrari» (2-я неделя), 157 млн рублей (-21%), 504 тысячи зрителей, 14 196 сеансов

Отличные отзывы и отсутствие других крупных голливудских релизов на дате — вот главные составляющие успеха фильма «Ford против Ferrari», потерявшего на второй неделе лишь 21% стартовой кассы. Меньшее падение в истории российского проката во второй уик-энд демонстрировали лишь три оригинальные иностранные картины — «Богемская рапсодия» (-12%), «Время» (-14%) и «Великая стена» (-17%). Причем вторые недели «Времени» и «Великой стены» выпадали на праздники.

Общая касса проекта Fox составляет 422 млн рублей, он уверенно движется к преодолению планки в 500 млн рублей, которая покорится ему уже в начале следующего уик-энда.

2. «Аванпост» (1-я неделя), 90 млн рублей, 314 тысяч зрителей, 25 744 сеанса

Проект, на который продюсеры Premier Studios явно делали ставку, не оправдал ожиданий. Не помогли ни масштабная рекламная кампания с привлечением всех ресурсов холдинга «Газпром-медиа», ни такая же масштабная роспись (у «Аванпоста» наибольшее количество сеансов среди всех релизов уик-энда).

Ориентиром для «Аванпоста» продюсеры, вероятно, видели цифры «Гоголя» — еще одного проекта той же компании, выходившего в прокат в 2017—2018 годах. Три части «Гоголя» стартовали в диапазоне 215—225 млн рублей. Ходили, впрочем, разговоры, что успех «Гоголя» заставил аппетиты подрасти, и создателям в мечтах виделись сборы «Притяжения» (394 млн рублей в первый уик-энд). Но ровно в этот момент фантастика встретилась с суровой реальностью.

В очередной раз выяснилось, что, если смонтировать из длинного горизонтального сериала киноверсию продолжительностью в два с половиной часа, сериальная драматургия никуда не денется. Некоторые зрители жалуются на неторопливое начало и перегруженность истории персонажами, характеры которых не до конца раскрыты, даже несмотря на внушительный хронометраж. Кроме того, ориентированность «Аванпоста» исключительно на мужскую аудиторию никто даже не пытался скрывать, в то время как успех «Притяжения» был обусловлен тем, что это в значительной степени романтическая мелодрама в декорациях фантастического фильма. Наконец, еще одной причиной неудачи стало общее недоверие зрителя к фантастике и экшену отечественного производства. Последние релизы вроде «Эбигейл» и «Героя» эту веру, мягко говоря, не усилили.

Как итог — старт на уровне уже упомянутого «Героя» (91 млн рублей) и заметно хуже фантастического проекта «Мафия: Игра на выживание» (135 млн рублей). Вряд ли у фильма много шансов хорошо поработать в длину: при смешанном сарафане сделать это практически невозможно. Зрители в своих отзывах отмечают хорошие визуальные эффекты и постановку боевых сцен. Но любоваться всей этой красотой большая часть целевой аудитории, судя по всему, будет онлайн.

3. «Давай разведемся!» (1-я неделя), 52 млн рублей, 178 тысяч зрителей, 6636 сеансов

Комедия Анны Пармас сразу после «Кинотавра» находилась в статусе темной лошадки. С одной стороны, в активе фильма был теплый прием профессиональной публики в Сочи, выписавшей ему приз зрительских симпатий. С другой — аналитиков настораживала ориентированность фильма на женщин 30+, которых крайне сложно заманить в кинотеатр, если речь не идет о походе на мультфильм с детьми. Вспоминалась, например, история с фильмом Кирилла Плетнева «Жги!», который вызывал приступы экстаза у зрителей на «Кинотавре», а затем собрал в прокате 16 млн рублей.

Команда продвижения «Давай разведемся!» учла негативный опыт предшественников. Промокампания комедии работала одновременно в двух направлениях. Телевидение (один из продюсеров фильма — Константин Эрнст, поэтому поддержка Первого канала фильму была обеспечена) продвигало фильм как народную комедию в регионы. На более молодую публику работали многочисленные материалы в сети и глянцевых журналах. Помимо прочего, первые показы запустили позитивный сарафан: фильм, очевидно, сумел попасть в свою целевую аудиторию.

В результате «Давай разведемся!» продемонстрировал более успешный старт, чем недавняя комедия «Девушки бывают разные» (50 млн рублей). Среди более релевантных аналогов фильм заметно обошел альманах «Про любовь. Только для взрослых» (35 млн рублей). Именно у картины Пармас лучшая средняя посещаемость в топ-10 — 26 человек на одном сеансе. В текущем десятилетии ни один фильм из конкурса «Кинотавра» не стартовал в нашем прокате лучше «Давай разведемся!». Занимавшая до этого первое место драма «Географ глобус пропил» в 2013 году освоила 46 млн рублей с учетом СНГ. Наконец, именно фильм Анны Пармас показал лучший старт в истории независимого прокатчика «Экспонента», крайне редко занимающегося российскими проектами.

4. «Семейка Аддамс» (4-я неделя), 42 млн рублей (-34%), 173 тысячи зрителей, 6517 сеансов

Сборы выпущенного Universal мультфильма достигли 783 млн рублей. Для «Семейки Аддамс» минувший уик-энд, видимо, стал заключительным аккордом. Выходящее на этой неделе «Холодное сердце 2» не оставит шанса конкуренту на более длительную работу в прокате.

5. «Малефисента: Владычица тьмы» (6-я неделя), 29 млн рублей (-32%), 118 тысяч зрителей, 4000 сеансов

На счету у главного долгожителя в топ-10 уже 1,905 млрд рублей. Догнать «Джокера» вряд ли удастся: у того в копилке 1,948 млрд рублей, а премьера «Холодного сердца 2» скажется и на интересе к «Малефисенте».

6. «Доктор Сон» (3-я неделя), 20 млн рублей (-63%), 70 тысяч зрителей, 4294 сеанса

Хоррор Warner Bros. заработал 264 млн рублей за три недели проката. У «Кладбища домашних животных» на аналогичный период было 358 миллионов.

7. «Ангелы Чарли» (2-я неделя), 19 млн рублей (-69%), 71 тысяча зрителей, 7694 сеанса

«Ангелы Чарли» на второй неделе проката отметились худшей средней посещаемостью в топ-10 — 9 человек на одном сеансе. Общие сборы фильма достигли 98 млн рублей. Вряд ли мы увидим этот фильм в топ-10 еще раз.

8. «Аббатство Даунтон» (1-я неделя), 22 млн рублей, 50 тысяч зрителей, 2977 сеансов

Продолжение популярного телесериала ничем не удивило. Проект не входил в число любимых у российского офиса Universal, который выпускал его без заметной маркетинговой активности спустя несколько недель после премьеры в США. А фан-база поклонников сериала, готовых смотреть на приключения любимых героев на большом экране, сама по себе оказалась не столь велика. Сборы «Аббатства Даунтон» уступили первому уик-энду «Антуража» (28 млн рублей), но значительно превзошли стартовые показатели «Виктории и Абдула» (13 млн рублей). Ничто не предвещает, что фильм сможет преодолеть рубеж сборов в 50 млн рублей.

9. «Обратный отсчет» (1-я неделя), 14 млн рублей, 51 тысяча зрителей, 3204 сеанса

Независимый американский хоррор второго ряда стартовал в привычном диапазоне для подобных проектов. Больше в этом году зарабатывал «Пункт назначения: Смайл» (18 млн рублей), меньше — «Они» (9,5 млн рублей).

10. «Достать ножи» (1-я неделя), 13,2 млн рублей, 40 тысяч зрителей, 1547 сеансов

Комедийный детектив Lionsgate вышел в формате ограниченного превью в минувшую субботу. Пока нет никаких признаков повторения успеха «Убийства в Восточном экспрессе». У фильма второй показатель средней посещаемости в топ-10 (25 человек на одном сеансе). Однако расчет прокатчика на запуск позитивного сарафана уже сработал: посмотревшие фильм зрители активно нахваливают его в сети.

Главным релизом ближайшего уик-энда станет уже упоминавшееся «Холодное сердце 2» — главный претендент на титул самого кассового мультфильма года. В полную силу развернется с четверга и детектив Райана Джонсона «Достать ножи». Также в прокат выходят сразу три российских фильма: биографическая драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», хоррор «Тварь» и фильм Александра Лунгина «Большая поэзия», взявший приз за режиссуру на «Кинотавре».