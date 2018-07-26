Автор «Джека Ричера» назвал Тома Круза слишком старым для экшен-фильмов

Ли Чайлд, автор серии остросюжетных романов о Джеке Ричере, заявил в интервью The Sunday Times, что 57-летний Том Круз, по его мнению, уже перерос роли в боевиках. Писатель считает, что актеру пришла пора сосредоточиться на драмах.

«Круз сопротивлялся. Это был его личный проект, он собирался спорить, — заметил Чайлд по поводу завершения кинофраншизы «Джек Ричер». — Звучит невероятно снисходительно, но, мне кажется, так для него даже лучше. Он уже староват для этого. Ему 57 лет, надо двигаться дальше, стать характерным актером. Он сможет еще лет двадцать из этого выжать. Он человек талантливый. Он отличный парень, очень учтивый, с ним весело».

Несмотря на хорошее отношение к Крузу, Чайлд признает, что актер был не самым лучшим выбором на роль Ричера. В первую очередь из-за разницы в росте: голубоглазый Ричер сразу выделяется в толпе с 195 сантиметрами роста, тогда как рост Круза — 170 см.

«Я с удовольствием поработал с Крузом. Он очень, очень хороший парень. Мы отлично повеселились, — говорит Чайлд. — Но в конечном счете читатели правы. Рост Ричера чрезвычайно важен, это ключевая составляющая персонажа».

«Джек Ричер» Кристофера МакКуорри вышел в 2012 году. Фильм не стал хитом, но собрал в прокате 218 млн долларов при бюджете в 60 млн долларов. Через четыре года свет увидел сиквел «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся», касса которого при том же бюджете составила лишь 162 млн долларов. В итоге Чайлд принял решение отозвать у студии Paramount права на экранизацию и сейчас работает над сериалом о Ричере с новым актером в главной роли.

Источник: The Sunday Times

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