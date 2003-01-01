Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау». Ведомство усмотрело в эпизодах «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера» материалы, пропагандирующие порнографию.

«В соответствии с постановлением правительства и на основании административного регламента Минкультуры России по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в РФ или приобретенные за рубежом для проката на ее территории, принято решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений на фильмы „ДАУ. Наташа“, „ДАУ. Новый человек“, „ДАУ. Нора Сын“, „ДАУ. Саша Валера“ (режиссер — Илья Хржановский)», — говорится в сообщении Минкультуры.

«Дау» — проект невиданного масштаба. Работа над лентой о жизни и карьере советского физика Льва Ландау началась в 2006 году, а сами съемки стартовали в 2008-м и продлились три года. Для фильма в Харькове был выстроен своеобразный «парк советского периода». Хржановский практиковал метод полного погружения в роль, из-за чего актеры круглосуточно жили в декорациях. Режиссер считал, что им нужно пройти через все испытания, которым мог подвергнуться советский человек в сталинскую эпоху. Граница между игрой и реальностью была размыта, для расчетов на съемочной площадке актерам даже выдавали советские деньги. Все это послужило поводом для обвинений режиссера в жестоком обращении с творческим коллективом фильма.

В общей сложности было отснято 700 часов материала. Полностью «Дау» демонстрировался в начале 2019 года в Париже в рамках специальной экспозиции, показ шел 24 часа в сутки без перерывов. Подробнее о «Дау» КиноПоиск рассказывал в материалах «Диснейленд в коммуналке» и «11 вопросов о „Дау“: Что нужно знать о проекте, вызвавшем столько скандалов».

Глава департамента кинематографии Ольга Любимова отметила, что «Дау», представленный в Минкультуры для получения прокатного удостоверения, состоял из 10 эпизодов.

«Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, — сообщила Любимова. — Четырем последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения».

«Это тот редкий случай, когда мы вынуждены признать, что мы не можем выдать прокатное удостоверение на последние эпизоды», — добавила чиновница и уточнила, что некоторым сценам, показанным в этих эпизодах, нельзя присвоить рейтинг 18+.

Представитель режиссера отказалась комментировать отказ в выдаче удостоверения.

Источник: «Интерфакс»

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