Сценарий девятого эпизода «Звездных войн» чуть не продали на eBay

В гостях у передачи «Доброе утро, Америка» Джей Джей Абрамс рассказал, что настоящий сценарий фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» случайно чуть не просочился в сеть. Копию текста обнаружили на сайте-рынке eBay, но успели ее перехватить, прежде чем состоялась продажа.

«Один из актеров — не буду называть имен, хочу, но не буду — оставил его под кроватью, и его нашел человек, убиравшийся у них дома, — говорит Абрамс. — Сценарий передали кому-то, кто попытался продать его на eBay».

Сотрудник Disney обнаружил сценарий в продаже, и его успели вернуть.

«Со всей этой безопасностью надо быть осторожнее», — добавил Абрамс.

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW & mdash; Good Morning America (@GMA) November 25, 2019

Абрамс также раскрыл, что работа над девятым эпизодом окончательно завершилась в воскресенье, 24 ноября. Режиссер до последнего момента продолжал шлифовать мелкие детали финала трилогии.

«Видишь что-то и думаешь: „Это может быть четче, это может быть лучше“, — заметил Абрамс. — Если есть возможность что-то исправить, то ты ее используешь».

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» ожидается в российских кинотеатрах 19 декабря. Фильм станет завершением продолжительного противостояния сил света и тьмы, джедаев и ситхов. После девятого эпизода далекая-предалекая галактика изменится навсегда, и станет понятно, какое будущее ждет «Звездные войны». Ключевую роль в событиях новой картины сыграет император Палпатин, который нашел способ обмануть смерть, настигшую его в «Возвращении джедая».

По словам Абрамса, они со сценаристом Лоуренсом Кэзданом начали планировать возвращение Палпатина на экран еще во время работы над «Пробуждением силы». Режиссер не раскрыл, какие именно сюжетные линии, заложенные в седьмом эпизоде, в итоге подводят к императору, но отметил, что «Последние джедаи» Райана Джонсона не помешали их изначальным планам.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.