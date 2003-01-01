Клип из «Скайуокер. Восход»: Летающие штурмовики Первого Ордена

В сети появился 30-секундный ролик из девятого эпизода «Звездных войн» — часть экшен-сцены, которая разворачивается на новой планете Пасаана. В видео Финн, Рей, По и Чуи вместе с дроидами убегают от штурмовиков Первого Ордена на скоростных скифах. В ходе погони обнаруживается, что у противника в запасе новый трюк — штурмовики с реактивными ранцами, на которых они теперь летают, к ужасу членов Сопротивления.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» ожидается в российских кинотеатрах 19 декабря. Лента Джей Джей Абрамса станет завершением продолжительного противостояния сил света и тьмы, джедаев и ситхов. После девятого эпизода далекая-предалекая галактика изменится навсегда, и станет понятно, какое будущее ждет «Звездные войны». Ключевую роль в событиях нового фильма сыграет император Палпатин, который нашел способ обмануть смерть, настигшую его в «Возвращении джедая».

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