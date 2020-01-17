Второй сезон «Полового воспитания» выйдет в начале 2020 года

Стало известно, когда на экраны вернется сериал «Половое воспитание»: второй сезон увидит свет 17 января 2020 года. Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза продолжения новым баннером со всеми основными персонажами проекта. «Скорее искусство, чем наука» — гласит теглайн второго сезона.

Get in losers, the new term is starting. Sex Education s2 streaming 17 January 2020. pic.twitter.com/itDARGz5ba & mdash; Netflix UK & amp; Ireland (@NetflixUK) November 25, 2019

Этим же баннером разрисовали стену, на фоне которой впоследствии сфотографировался Коннор Суинделлс, исполнитель роли Адама Гроффа.

Look at this naughty boy snapping our beautiful mural pic.twitter.com/AX3d6rv3tU & mdash; Netflix UK & amp; Ireland (@NetflixUK) November 25, 2019

«Половое воспитание» — история старшеклассника Отиса Милбурна, который как огня боится всего, что связано с сексом. А всему виной родители — два психотерапевта в разводе. Зато благодаря этому он оказывается идеальным терапевтом для других учеников своей школы, которые, в отличие от Отиса, к сексу стремятся, что, конечно же, приносит им многочисленные проблемы и разочарования. Объединившись с одноклассницей Мэйв, которая ищет способы подзаработать, Отис открывает платную консультацию для одношкольников, которая немедленно начинает пользоваться огромной популярностью.

Все достоинства и недостатки «Полового воспитания» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

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