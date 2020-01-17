Второй сезон «Полового воспитания» выйдет в начале 2020 года

Стало известно, когда на экраны вернется сериал «Половое воспитание»: второй сезон увидит свет 17 января 2020 года. Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза продолжения новым баннером со всеми основными персонажами проекта. «Скорее искусство, чем наука» — гласит теглайн второго сезона.
Этим же баннером разрисовали стену, на фоне которой впоследствии сфотографировался Коннор Суинделлс, исполнитель роли Адама Гроффа.
«Половое воспитание» — история старшеклассника Отиса Милбурна, который как огня боится всего, что связано с сексом. А всему виной родители — два психотерапевта в разводе. Зато благодаря этому он оказывается идеальным терапевтом для других учеников своей школы, которые, в отличие от Отиса, к сексу стремятся, что, конечно же, приносит им многочисленные проблемы и разочарования. Объединившись с одноклассницей Мэйв, которая ищет способы подзаработать, Отис открывает платную консультацию для одношкольников, которая немедленно начинает пользоваться огромной популярностью.
Все достоинства и недостатки «Полового воспитания» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».
Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.