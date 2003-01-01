Американский бокс-офис: «Холодное сердце 2» начало с рекордов

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 22 по 24 ноября 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Холодное сердце 2» (1-я неделя), 127 млн долларов, 4400 кинотеатров

Директора кинотеатров в США открывают шампанское: не самое удачное начало месяца теперь можно смело забыть и начать готовиться к урожайному праздничному периоду. Феноменальный результат «Холодного сердца 2» (лучший в истории анимации Disney, если оставить за скобками проекты Pixar) всячески способствует росту оптимистических настроений. Сиквел улучшил стартовую кассу оригинального проекта на 88,4%. Позади остались и цифры первого уик-энда «Суперсемейки», которая в ноябре 2004 года заработала 70,5 млн долларов. Огромную роль в успехе сыграл позитивный сарафан первого фильма, который за шесть лет успел превратиться в современную классику. Маркетинг сиквела всячески убеждал поклонников первой части, что вторая получилась абсолютно аналогичной по качеству, и это ему в полной мере удалось.

Таким образом, именно «Холодному сердцу 2» теперь принадлежит рекорд ноября среди анимационных проектов. Среди всех фильмов, когда-либо стартовавших в последний осенний месяц, новинка уступила лишь сиквелу «Голодных игр» (158 млн долларов) и трем частям «Сумерек», собиравших в первые три дня 138—143 млн долларов. Нетрудно заметить, что все пять проектов рассчитаны преимущественно на женскую аудиторию. 64% купивших билет на «Холодное сердце 2» были женщинами, 37% зрителей — моложе 17 лет.

В этом году среди анимационных проектов ближе всего к «Холодному сердцу 2» были цифры «Истории игрушек 4» (121 млн долларов на старте). Квадриквел знаменитой франшизы Pixar заработал по итогам проката 434 млн долларов. Теперь остается лишь следить за тем, сможет ли «Холодное сердце 2» превзойти эти цифры. Хороший сарафан у проекта вполне может позволить это сделать.

2. «Ford против Ferrari» (2-я неделя), 16 млн долларов (-49%), 3528 кинотеатров

За 10 дней один из основных участников грядущей оскаровской гонки аккумулировал 58 млн долларов. Интересно, что комедийная драма «Однажды в… Голливуде», ориентированная на тот же самый взрослый сегмент мужской аудитории, в этом году показала абсолютно такую же динамику: ее сборы во второй уик-энд снизились на 49%. Впрочем, у фильма Тарантино за аналогичный период в копилке было почти 89 млн долларов.

3. «Прекрасный день по соседству» (1-я неделя), 13,5 млн долларов, 3235 кинотеатров

В американском прокате в конце ноября вообще хватает проектов, которые стараются привлечь внимание зрителей постарше. Один из них — биографическая картина TriStar Picture (подразделение Sony) с Томом Хэнксом в главной роли. После премьеры на фестивале в Торонто «Прекрасный день по соседству» обзавелся хорошими отзывами прессы. Аналитики прочили картине 17 млн долларов в первый уик-энд, однако она прошла по нижним границам ожиданий. Видимо, сказался тот факт, что часть целевой аудитории выбрала «Холодное сердце 2». В любом случае, сборы «Прекрасного дня» значительно превысили результат первого уик-энда «Спасти мистера Бэнкса» (9,3 млн долларов), еще одного ностальгического сентиментального байопика с Томом Хэнксом в главной роли.

4. «21 мост» (1-я неделя), 9,3 млн долларов, 2655 кинотеатров

От экшена студии STX со звездой «Черной Пантеры» Чедвиком Боузманом оптимистично настроенные аналитики ждали, что он подойдет к результату «Охоты на воров» (15,2 млн долларов на старте). Однако ближе к премьере стало понятно, что картина выступит скромнее. На прошлой неделе самой частой ставкой на «21 мост» было 10 млн долларов, однако и до этого рубежа независимый боевик дотянуться не сумел. Его результат можно сравнить с цифрами «Последнего рубежа», который в 2013 году зарабатывал за первые три дня 9,7 млн долларов.

5. «Мидуэй» (3-я неделя), 4,7 млн (-45%), 169 тысяч зрителей, 5048 сеансов

Военный боевик Роланда Эммериха сумел собрать на домашнем рынке 43 млн долларов за три недели и продолжает демонстрировать неплохую динамику. Однако очевидно, что при 100-миллионном бюджете амбиции у картины были совсем иного уровня.

6. «Игра с огнем» (4-я неделя), 4,7 млн долларов (-45%), 2627 кинотеатров (-615)

Комедия Paramount довела свой бокс-офис до 31,6 млн долларов. «Игра с огнем» нацелилась на финальную кассу, близкую к результату «Отпетых мошенниц» (35 млн долларов).

7. «Хороший лжец» (2-я неделя), 3,375 млн долларов (-40%), 2454 кинотеатра (+15)

Рассчитанный на зрелую публику фильм Warner Bros. продолжает без особого огонька выступать в прокате. После 10 дней в копилке картины 11,8 млн долларов. Впрочем, у проекта небольшой производственный бюджет (10 млн долларов, средства Warner Bros. составляют 75% этой суммы), поэтому он еще имеет шансы окупиться. И уж совершенно точно звезда «Хорошего лжеца» ярко сияет на фоне оглушительных провалов двух других престижных релизов Warner Bros. этой осени, стоивших гораздо больше. Речь о «Сиротском Бруклине» (9 млн долларов) и «Щегле» (5,3 млн долларов).

8. «Ангелы Чарли» (2-я неделя), 3,175 млн долларов (-62%), 3452 кинотеатра

Неудачный перезапуск франшизы Sony имеет все шансы попрощаться с топ-10 уже после второго уик-энда, собрав 14 млн долларов. Не самый большой бюджет (48 млн долларов) вряд ли удастся окупить даже с помощью мировых сборов, которые едва перевалили за 30 млн долларов.

9. «Рождество на двоих» (3-я неделя), 3,04 млн долларов (-53%), 2411 кинотеатров (-1043)

Ромком Universal за три недели собрал 28 млн рублей и приближается к итоговым сборам «Той еще парочки» (30,3 млн долларов).

10. «Джокер» (8-я неделя), 2,82 млн долларов (-47%), 1410 залов (-927)

Уже выполнивший все свои задачи в прокате «Джокер» продолжает оставаться в топ-10. Общая касса фильма составляет 326,9 млн долларов. Это седьмой результат в США в этом году.

Самой громкой новинкой наступившей недели станет комедийный детектив Lionsgate «Достать ножи». Компанию ей составит рассчитанная на афроамериканского зрителя драма Universal «Квин и Слим».