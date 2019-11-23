Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

Дэвид Эйр поделился в Instagram новой фотографией проб костюмов и грима со съемок «Отряда самоубийц». В этот раз постановщик показал образы Джокера (Джаред Лето) и Харли Квинн (Марго Робби) в сцене флешбэка в ночном клубе, где по сюжету проходит встреча с гангстером Монстром Т (Коммон).

Ранее Эйр опубликовал отдельные пробы Харли и Джокера.

«Отряд самоубийц» — история группы злодеев и преступников, которых правительство использует в качестве пушечного мяса при выполнении особо секретных миссий. Критики плохо приняли картину, что не помешало ей стать хитом проката: при бюджете в 175 млн долларов лента собрала 746 млн долларов.

В итоге студия Warner запустила в производство «Отряд самоубийц 2», режиссерское кресло которого теперь занимает Джеймс Ганн. В центре сюжета сиквела окажется новая команда суперзлодеев, которую собрала правительственный агент Аманда Уоллер. На данный момент известно, что в новом фильме невольными оперативниками государства станут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. Предполагается, что разбираться они будут с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.

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