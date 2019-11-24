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Видео дня: Дуэйн Джонсон и Дэнни ДеВито на случайной свадьбе в Мексике

Сегодня, 14:35Обсудить0

По окончании пресс-тура «Джуманджи: Новый уровень» в мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас звезды картины Дуэйн Джонсон и Дэнни ДеВито решили посетить свадьбу, которая как раз проходила в том же отеле. Актеры заглянули на празднование, спели дуэтом «Unforgettable» и сфотографировались с женихом и невестой.

«Никогда еще не был незваным гостем на свадьбе, но с Дэнни это было поистине НЕЗАБЫВАЕМО, — написал Джонсон под видео. — Мы потягивали текилу Teremana, наслаждаясь тихим закатом в Мексике после продолжительной недели работы над „Джуманджи“, когда нас посетила эта идея. Заявиться на свадьбу. Схватить микрофон. Спеть особенную песню. Попрощаться. Все было очень красиво, а молодую пару окружала сильная любовь».

В финале «Джуманджи: Зов джунглей» главные герои уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер (Алекс Вулф) решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним. Есть только одна проблема: вместе с ними в «Джуманджи» попали пожилые Эдди и Майло (ДеВито и Дэнни Гловер), мало представляющие, что вообще происходит.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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