Джон Туртурро в «Бэтмене» и еще 15 новостей выходных

Камила Морроне получила роль в сериале «Дэйзи Джон и шестеро»

12-серийный проект основан на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рида. Сюжет вращается вокруг резкого взлета и не менее резкого падения вымышленной рок-группы 1970-х. Уильям Грэхэм выступает шоураннером сериала. Ники Каро поставит проект.

Источник: Deadline

Apple продлил сериал М. Найта Шьямалана «Дом с прислугой» на второй сезон

В центре сюжета — супруги Шон и Дороти Тернер, чей сын Джерико умер в трехмесячном возрасте. Дороти никак не может оправиться от трагедии, и знакомый психиатр предлагает им использовать специальную терапевтическую куклу, которая должна помочь ей постепенно смириться с потерей. Только Дороти не торопится отпускать Джерико и даже нанимает для куклы няню, молчаливую, но милую Лиенн. Девушка начинает заботиться о кукле, обращаясь с ней словно с настоящим младенцем, что окончательно ставит в тупик Шона, уставшего притворяться, что ничего не случилось.

Источник: Deadline

Джон Туртурро присоединился к актерскому составу «Бэтмена»

Фильм покажет, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена. Туртурро исполнит роль Кармайна Фальконе, криминального босса Готэма. Мэтт Ривз занимает режиссерское кресло проекта.

Марк О’Брайэн дебютирует в полнометражной режиссуре с драмой «Праведный» (The Righteous)

Картина расскажет о человеке, задыхающемся под грузом проблем. Он почувствует на себе всю силу гнева Божьего, после того как к нему с женой приходит таинственный незнакомец.

Источник: Deadline

Грэм Кинг спродюсирует биографический фильм о Майкле Джексоне

Создатели картины получили одобрение семьи Джексона и смогут использовать в производстве все его песни. Фильм расскажет о жизни Джексона во всех деталях — от выступлений в составе The Jackson 5 и начала сольной карьеры до стремительного взлета на вершину музыкального олимпа и последующего падения из-за скандала с растлением малолетних.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Лапочка»

Молодой, но уже сильно пьющий актер Отис Лорт попадает в аварию, а оттуда в реабилитационную клинику. Чтобы разобраться в причинах зависимости и тяги к саморазрушению, терапевт советует ему вспомнить и записать яркие моменты прошлого. Отис начинает перебирать события в воспоминаниях, где основной фигурой часто становится его отец, терзавший мальчика морально, а иногда и физически, но на самом деле просто считавший, что знает, как сыну лучше.

Матильда Лоулер присоединилась к актерскому составу сериала «Станция 11»

Проект расскажет о мире, опустошенном эпидемией смертельного вируса. Выжившие должны возродить цивилизацию и сохранить остатки человечности. Шоураннер сериала — Патрик Соммервиль.

Источник: Deadline

Имелда Стонтон может сыграть королеву Елизавету в пятом и шестом сезонах сериала «Корона»

Созданный Питером Морганом биографический сериал «Корона» рассказывает о жизни и правлении английской королевы Елизаветы II. Каждый сезон сериала охватывает приблизительно 10 лет из жизни правительницы и рассказывает, как менялась страна, мир и монархия. 17 ноября на Netflix вышел третий сезон «Короны», главную роль в котором исполнила Оливия Колман. Она же вернется в роли Елизаветы в четвертом сезоне.

Источник: Deadline

Кадры из сериала Дэмьена Шазелла «Водоворот»

Главный герой проекта — пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо, который осел в Париже, владеет долей в убыточном клубе, состоит в сложных отношениях с певицей и скрывается от прежней славы. Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь, и Эллиот должен наконец взять себя в руки. Премьера восьмисерийного «Водоворота» состоится в 2020 году.

Уилл Пэттон и Кэссиди Фриман снимутся в триллере «Судная ночь 5»

Как и в случае с предыдущими фильмами серии, действие развернется во время 12-часовой Судной ночи, когда любые преступления разрешены законом. Автор всех частей франшизы Джеймс ДеМонако напишет сценарий пятой части. Режиссер — Эверардо Валерио Гоут.

Источник: THR

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «Рил Ток»

В центре сюжета — популярный рэпер Нэйм, находящийся в глубоком творческом кризисе. Он приезжает на гастроли в Санкт-Петербург. Когда на него совершается покушение, менеджер нанимает для музыканта телохранителя — девушку Сашу. Профессионал своего дела, она начинает разбираться в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. Благодаря случившемуся Нэйм пересматривает свою жизнь и вновь обретает способность творить. Дмитрий Губарев занимает режиссерское кресло картины.

Источник: БК

Тизер сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Проект, действие которого разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», расскажет о первом поколении детей, выросших во время зомби-апокалипсиса. Одни из них станут героями, другие — злодеями. Джордан Вот-Робертс поставит спин-офф. Сериал стартует на канале AMC весной 2020 года.

Крис Мессина и Эри Грейнор снимутся в безымянном комедийном сериале

Проект расскажет о семье, выживающей во время глобального технологического кризиса. Пол Симс спродюсирует сериал.

Источник: Deadline

Ченнинг Татум и Рой Ли спродюсируют адаптацию комикса «Макс» (The Maxx)

Главный герой комикса Сэма Кита — силач Макс, существующий в двух мирах. В обычной реальности он бездомный, живущий в подворотне, но в другой — бесстрашный воин, защищающий королеву джунглей. Она также существует в обычном мире, где ее зовут Джули Уинтерс.

Источник: THR

Промокадр из мини-сериала Des

Сюжет проекта вращается вокруг шотландского маньяка Денниса Нильсена (Дэвид Теннант), который в период с 1978-го по 1983-й убил как минимум 15 мужчин и мальчиков. Впоследствии он стал предметом исследования для писателя Брайана Мастерса, который попытался разобраться, что подтолкнуло Нильсена к убийствам.

Источник: Deadline

Ри Перлман и Мия Чех снимутся в комедии «Чудесная и черная дыра» (Marvelous And The Black Hole)

В центре истории — трудный подросток Сэмми Ко, которая объединяется с пожилой и сварливой иллюзионисткой Марго, чтобы отправиться в странное приключение и разобраться в сложностях своей жизни. Режиссер — Кейт Цан.

Источник: Deadline

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