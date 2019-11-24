Завораживающее путешествие в сердце войны: Первая реакция на «1917»

Первые зрители уверены: в 2020 году мы обязательно увидим название «1917» среди номинантов премии «Оскар». Они единогласно восхваляют режиссуру Сэма Мендеса и операторскую работу Роджера Дикинса, создавших захватывающую историю об ужасах Первой мировой войны, которая разворачивается на экране одним непрерывающимся дублем. Ленту даже назвали лучшей военной картиной со времен «Спасения рядового Райана».
Фильм охватывает события одного дня весной 1917 года, когда английские войска получили известие, что немцы отступают за линию Гинденбурга. 1600 британских солдат начали готовиться к атаке, и никто не подозревал, что им уготована ловушка с минами и снайперами. Парочке молодых солдат (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен) поручают опасное задание — пробраться через линию фронта и доставить важное сообщение. В случае успешного выполнения миссии они смогут остановить атаку и спасти своих соратников.
Вот что пишут первые зрители.
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