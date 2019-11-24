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Завораживающее путешествие в сердце войны: Первая реакция на «1917»

Сегодня, 11:41Обсудить0

Первые зрители уверены: в 2020 году мы обязательно увидим название «1917» среди номинантов премии «Оскар». Они единогласно восхваляют режиссуру Сэма Мендеса и операторскую работу Роджера Дикинса, создавших захватывающую историю об ужасах Первой мировой войны, которая разворачивается на экране одним непрерывающимся дублем. Ленту даже назвали лучшей военной картиной со времен «Спасения рядового Райана».

Фильм охватывает события одного дня весной 1917 года, когда английские войска получили известие, что немцы отступают за линию Гинденбурга. 1600 британских солдат начали готовиться к атаке, и никто не подозревал, что им уготована ловушка с минами и снайперами. Парочке молодых солдат (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен) поручают опасное задание — пробраться через линию фронта и доставить важное сообщение. В случае успешного выполнения миссии они смогут остановить атаку и спасти своих соратников.

Вот что пишут первые зрители.

«Я видел много фильмов и знаю, как они создаются, но я не представляю, как Сэм Мендес и Роджер Дикинс снимали „1917“. Потрясающее кинодостижение и, бесспорно, главный кандидат на премию „Оскар“ за операторскую работу. Взрыв мозга».

«С самого начала и до последнего кадра „1917“ — полное погружение в другое время и место и просто всесторонне потрясающий фильм. Еще одна картина 2019 года, которая меня потрясла. Смотрите на самом большом экране из всех возможных».

«„1917“ — фильм не для слабонервных. Незабываемые, вызывающие тревогу кинематографические американские горки. Сэм Мендес и Роджер Дикинс превзошли себя. Поистине уникальный военный фильм, который заставляет зрителя оказаться на войне, на передовой. Обязательно к просмотру на большом экране».

«„1917“ — завораживающее, захватывающее, волнительное путешествие в сердце войны. Выдающееся на техническом уровне, но часто потрясающее в своей простоте. Сэм Мендес и оператор Роджер Дикинс (вместе со своей командой) создали невероятный киноопыт, который одновременно поражает и трогает».

«„1917“ — выдающийся образчик кинематографа. Смелый в истории, мастерский в исполнении, завораживающий, волнительный, и я от начала и до конца не мог на секунду оторвать глаз от экрана. Само определение фильма, который вы ДОЛЖНЫ увидеть на большом экране».

«„1917“ — мастерское исследование напряжения, артистичности и тайминга. В восторге от того, как Сэм Мендес и Роджер Дикинс справились с задачей. Определенно, номинации за лучший фильм, режиссера, оператора и художника-постановщика. Возможно, также музыка и монтаж звука».

«И-и-и-и-и вот ваш главный кандидат! „1917“ — лучший военный фильм со времен „Спасения рядового Райана“. Операторская работа года. Операторская работа десятилетия. Музыка Томаса Ньюмана — шедевр. Подарок Сэма Мендеса кинематографу и своей семьей. Каждая секунда наполнена мощью».

«„1917“ — штука интересная. Всегда напряженное, часто пугающее (местами смотрится как настоящий фильм ужасов). Я скептично относился к идее одного продолжительного дубля, боялся, что они заиграются, но она отлично подходит истории, погружая зрителя прямиком в ад».

«„1917“ — потрясающий, напряженный образец кинематографа. У меня перехватило дыхание, и я сидел в напряжении на протяжении двух часов. Режиссер Сэм Мендес и оператор Роджер Дикинс помещают вас прямо в грязь ужасающей войны. *выдыхает* Надо выпить».

«Ладно, последнее о „1917“: это настолько выдающееся достижение в создании кино, что непостижимо, что Мендес начал снимать… В АПРЕЛЕ! Единственная возможная реакция — „охренеть“».

«„1917“ — ГЛАВНОЕ техническое достижение 2019 года. Мы каждый шаг проживаем вместе с этими людьми, и это не похоже на любой другой фильм о войне, что я когда-либо видел. Эпичная и напряженная режиссура Сэма Мендеса, волнительная и будоражащая музыка Томаса Ньюмана и выдающаяся работа оператора Роджера Дикинса».

«„1917“ — захватывающее кино. Пронимающее до костей, прекрасное, пугающее и душераздирающее. Будет сильный игрок наградного сезона. Выполняет обещания Сэма Мендеса».

«Попасть в наградной сезон в конце ноября непросто, но „1917“ стал не просто претендентом, но вырвался вперед. Работа художника-постановщика и оператора безупречны. Отличная актерская игра. Браво, Сэм Мендес».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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