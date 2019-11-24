Завораживающее путешествие в сердце войны: Первая реакция на «1917»

Первые зрители уверены: в 2020 году мы обязательно увидим название «1917» среди номинантов премии «Оскар». Они единогласно восхваляют режиссуру Сэма Мендеса и операторскую работу Роджера Дикинса, создавших захватывающую историю об ужасах Первой мировой войны, которая разворачивается на экране одним непрерывающимся дублем. Ленту даже назвали лучшей военной картиной со времен «Спасения рядового Райана».

Фильм охватывает события одного дня весной 1917 года, когда английские войска получили известие, что немцы отступают за линию Гинденбурга. 1600 британских солдат начали готовиться к атаке, и никто не подозревал, что им уготована ловушка с минами и снайперами. Парочке молодых солдат (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен) поручают опасное задание — пробраться через линию фронта и доставить важное сообщение. В случае успешного выполнения миссии они смогут остановить атаку и спасти своих соратников.

Вот что пишут первые зрители.

I& #39; ve seen a lot of movies and know how they are made and I have zero idea how Sam Mendes and Roger Deakins pulled off the cinematography in #1917. It& #39; s a stunning cinematic achievement and easily the front runner for the Oscar in cinematography. Mind blown. pic.twitter.com/Cz1Gri9NqP & mdash; Steven Weintraub (@colliderfrosty) November 24, 2019 «Я видел много фильмов и знаю, как они создаются, но я не представляю, как Сэм Мендес и Роджер Дикинс снимали „1917“. Потрясающее кинодостижение и, бесспорно, главный кандидат на премию „Оскар“ за операторскую работу. Взрыв мозга».

From the second #1917 starts to the final frame, it& #39; s a total immersion into another time and place and it& #39; s just a stunning movie on every level. Another 2019 film that absolutely blew me away. See this on the biggest screen you can. pic.twitter.com/JfgXnnoyRR & mdash; Steven Weintraub (@colliderfrosty) November 24, 2019 «С самого начала и до последнего кадра „1917“ — полное погружение в другое время и место и просто всесторонне потрясающий фильм. Еще одна картина 2019 года, которая меня потрясла. Смотрите на самом большом экране из всех возможных».

1917 is not for the faint of heart. An unforgettable anxiety-inducing cinematic roller-coaster ride. Sam Mendes & amp; Roger Deakins have outdone themselves. A truly unique war film that puts the viewer into the war & amp; on the front lines. A must-see on the big screen. #1917Movie pic.twitter.com/HpIG2LOKrL & mdash; Scott Menzel (@TheOtherScottM) November 24, 2019 «„1917“ — фильм не для слабонервных. Незабываемые, вызывающие тревогу кинематографические американские горки. Сэм Мендес и Роджер Дикинс превзошли себя. Поистине уникальный военный фильм, который заставляет зрителя оказаться на войне, на передовой. Обязательно к просмотру на большом экране».

‘1917’ is a thrilling, immersive, emotional journey into the heart of war. It’s exceptional on a technical level, yet frequently stunning in its simplicity. Sam Mendes & amp; DP Roger Deakin (along with their crew) created a hypnotic cinema experience that is both riveting & amp; moving. pic.twitter.com/qCrdquwdqC & mdash; edgarwright (@edgarwright) November 17, 2019 «„1917“ — завораживающее, захватывающее, волнительное путешествие в сердце войны. Выдающееся на техническом уровне, но часто потрясающее в своей простоте. Сэм Мендес и оператор Роджер Дикинс (вместе со своей командой) создали невероятный киноопыт, который одновременно поражает и трогает».

#1917 is a tremendous piece of filmmaking. Bold in its storytelling, masterful in its execution- it& #39; s thrilling & amp; emotional & amp; I could not take my eyes off the screen from the second it began to the second it ended. The very definition of a film you MUST see on the big screen. Wow pic.twitter.com/KNO7Rp92TG & mdash; Erik Davis (@ErikDavis) November 23, 2019 «„1917“ — выдающийся образчик кинематографа. Смелый в истории, мастерский в исполнении, завораживающий, волнительный, и я от начала и до конца не мог на секунду оторвать глаз от экрана. Само определение фильма, который вы ДОЛЖНЫ увидеть на большом экране».

1917 is a masterful study of suspense, artistry, and timing. I’m in awe of how Sam Mendes and Roger Deakins pulled it off. Definite nominations for picture, director, cinematography, and design. Possibly score and sound editing too. A major wow. pic.twitter.com/XXBjJRrgnN & mdash; Dave Karger (@davekarger) November 23, 2019 «„1917“ — мастерское исследование напряжения, артистичности и тайминга. В восторге от того, как Сэм Мендес и Роджер Дикинс справились с задачей. Определенно, номинации за лучший фильм, режиссера, оператора и художника-постановщика. Возможно, также музыка и монтаж звука».

Aaannnndddd that& #39; s your frontrunner!



& #39; 1917& #39; is the best war film since SAVING PRIVATE RYAN. The cinematography of the year. The cinematography of the decade. Thomas Newman& #39; s orchestral masterpiece. Sam Mendes gift to cinema…and his family. Every ounce is powerful.#1917Movie pic.twitter.com/EiwCTthAX3 & mdash; Clayton Davis (@AwardsCircuit) November 23, 2019 «И-и-и-и-и вот ваш главный кандидат! „1917“ — лучший военный фильм со времен „Спасения рядового Райана“. Операторская работа года. Операторская работа десятилетия. Музыка Томаса Ньюмана — шедевр. Подарок Сэма Мендеса кинематографу и своей семьей. Каждая секунда наполнена мощью».

1917 is quite a thing. Always intense, often horrific (at times it feels like watching an actual horror movie). I was skeptical of the «one continuous shot» aspect — worried it would get too cute with it — but it really works for this story, putting us right there in this hell & mdash; Mike Ryan (@mikeryan) November 23, 2019 «„1917“ — штука интересная. Всегда напряженное, часто пугающее (местами смотрится как настоящий фильм ужасов). Я скептично относился к идее одного продолжительного дубля, боялся, что они заиграются, но она отлично подходит истории, погружая зрителя прямиком в ад».

«1917» is a spectacularly intense piece of filmmaking. I was breathless and tense for 2 hours. Director Sam Mendes and Cinematographer Roger Deakins put you deep in the mud of this horrifying war.



**exhales** I need a stiff drink. pic.twitter.com/1P4Sf0wj5N & mdash; Frank Pallotta (@frankpallotta) November 23, 2019 «„1917“ — потрясающий, напряженный образец кинематографа. У меня перехватило дыхание, и я сидел в напряжении на протяжении двух часов. Режиссер Сэм Мендес и оператор Роджер Дикинс помещают вас прямо в грязь ужасающей войны. *выдыхает* Надо выпить».

OK last «1917» take for now: It’s such a giant achievement in filmmaking it’s unfathomable Mendes started filming… IN APRIL!!!! The only acceptable reaction is «holy fuck.» & mdash; Zack Sharf (@ZSharf) November 23, 2019 «Ладно, последнее о „1917“: это настолько выдающееся достижение в создании кино, что непостижимо, что Мендес начал снимать… В АПРЕЛЕ! Единственная возможная реакция — „охренеть“».

1917 is THE technical achievement of 2019. We’re with these men through every footstep & amp; it’s unlike any war film you’ve ever seen before. Epic & amp; tense direction by Sam Mendes, emotional & amp; exhilarating music from Thomas Newman & amp; an all timer from cinematographer Roger Deakins. pic.twitter.com/L0C7hKxR6C & mdash; Matt Neglia (@NextBestPicture) November 23, 2019 «„1917“ — ГЛАВНОЕ техническое достижение 2019 года. Мы каждый шаг проживаем вместе с этими людьми, и это не похоже на любой другой фильм о войне, что я когда-либо видел. Эпичная и напряженная режиссура Сэма Мендеса, волнительная и будоражащая музыка Томаса Ньюмана и выдающаяся работа оператора Роджера Дикинса».

#1917 is breathtaking. Thrilling, beautiful, horrific, and heartbreaking.



It’ll be a powerful awards player. Lives up to all the promises Sam Mendes made in this story.https://t.co/uNzKcBod24 & mdash; Anthony Breznican (@Breznican) November 23, 2019 «„1917“ — захватывающее кино. Пронимающее до костей, прекрасное, пугающее и душераздирающее. Будет сильный игрок наградного сезона. Выполняет обещания Сэма Мендеса».

Entering awards season in late November is not something easily done yet 1917 just placed itself as a film that& #39; s not just a contender, but truly jumps ahead in the race. Production design & amp; cinematography are flawless. Performances are A+. Bravo Sam Mendes. #1917Movie & mdash; Yolanda Machado (@SassyMamainLA) November 24, 2019 «Попасть в наградной сезон в конце ноября непросто, но „1917“ стал не просто претендентом, но вырвался вперед. Работа художника-постановщика и оператора безупречны. Отличная актерская игра. Браво, Сэм Мендес».

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