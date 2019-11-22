Netflix раскрыл названия эпизодов сериала «Ведьмак»

В официальном Twitter-аккаунте сериала «Ведьмак» появились названия восьми эпизодов первого сезона. Каждая серия представлена собственным GIF-изображением и коротким описанием. Они не раскрывают подробностей, но намекают на возможный сюжет. Например, в эпизоде «Четыре отметки» речь явно пойдет о прошлом Йеннифэр, а в «Сдерживаемых желаниях», судя по всему, появится Лютик.

Did someone, somewhere, summon a djinn to then wish for all 8 chapter titles? Here you go. Now does anyone know a doctor to check Jaskier& #39; s vitals?



A monster slain, a butcher named pic.twitter.com/PcXF1aeGSz & mdash; The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019 «Конец начинается». Монстр убит, убийца назван.

We look at a sorceress’s earlier days pic.twitter.com/VHcz2vjOKT & mdash; The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019 «Четыре отметки». Смотрим на ранние годы чародейки.

A picky eater, a family shamed pic.twitter.com/Rmh52RiN4o & mdash; The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019 «Луна предателя». Привередливый едок, семья пристыжена.

The Law of Surprise is how one repays pic.twitter.com/9EPZjQAJsb & mdash; The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019 «О банкетах, бастардах и похоронах». Закон неожиданности в том, как человек отдает долги.

A fateful meeting, a bard is maimed pic.twitter.com/52QEBZRWvr & mdash; The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019 «Сдерживаемые желания». Судьбоносная встреча, бард покалечен.

The hunt for a dragon is underway pic.twitter.com/9sh1y5MkWo & mdash; The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019 «Редкий вид». Идет охота на дракона.

A return to before a kingdom is flamed pic.twitter.com/CQNsyF9Oog & mdash; The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019 «Перед крахом». Возвращение, пока королевство не сгорело.

The Witcher Family, as you all like to say pic.twitter.com/PcB9TDqo7a & mdash; The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019 «Гораздо больше». Семья ведьмака, как вы любите говорить.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Из личных принципов Геральт держится подальше от человеческих разборок и предпочитает ограничиваться получением и выполнением контрактов. Лишь по воле судеб он вынужден ввязаться в политические интриги местных правителей и в итоге оказывается вовлечен в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард. Так Геральт становится защитником юной Цири, которой интересуются влиятельные силы.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.