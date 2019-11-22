Netflix раскрыл названия эпизодов сериала «Ведьмак»

В официальном Twitter-аккаунте сериала «Ведьмак» появились названия восьми эпизодов первого сезона. Каждая серия представлена собственным GIF-изображением и коротким описанием. Они не раскрывают подробностей, но намекают на возможный сюжет. Например, в эпизоде «Четыре отметки» речь явно пойдет о прошлом Йеннифэр, а в «Сдерживаемых желаниях», судя по всему, появится Лютик.
Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.
Из личных принципов Геральт держится подальше от человеческих разборок и предпочитает ограничиваться получением и выполнением контрактов. Лишь по воле судеб он вынужден ввязаться в политические интриги местных правителей и в итоге оказывается вовлечен в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард. Так Геральт становится защитником юной Цири, которой интересуются влиятельные силы.
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