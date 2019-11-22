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Netflix раскрыл названия эпизодов сериала «Ведьмак»

Сегодня, 10:56Обсудить0

В официальном Twitter-аккаунте сериала «Ведьмак» появились названия восьми эпизодов первого сезона. Каждая серия представлена собственным GIF-изображением и коротким описанием. Они не раскрывают подробностей, но намекают на возможный сюжет. Например, в эпизоде «Четыре отметки» речь явно пойдет о прошлом Йеннифэр, а в «Сдерживаемых желаниях», судя по всему, появится Лютик.

«Конец начинается». Монстр убит, убийца назван.

«Четыре отметки». Смотрим на ранние годы чародейки.

«Луна предателя». Привередливый едок, семья пристыжена.

«О банкетах, бастардах и похоронах». Закон неожиданности в том, как человек отдает долги.

«Сдерживаемые желания». Судьбоносная встреча, бард покалечен.

«Редкий вид». Идет охота на дракона.

«Перед крахом». Возвращение, пока королевство не сгорело.

«Гораздо больше». Семья ведьмака, как вы любите говорить.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Из личных принципов Геральт держится подальше от человеческих разборок и предпочитает ограничиваться получением и выполнением контрактов. Лишь по воле судеб он вынужден ввязаться в политические интриги местных правителей и в итоге оказывается вовлечен в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард. Так Геральт становится защитником юной Цири, которой интересуются влиятельные силы.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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