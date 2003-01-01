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Проморолик девятого эпизода «Звездных войн»: История и наследие франшизы

час назадОбсудить0

Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик к «Звездные войны: Скайуокер. Восход», посвященный прошлому и будущему популярной фантастической франшизы. Видео, перемежающееся кадрами со съемок девятого эпизода, рассказывает, как сага Джорджа Лукаса стала важной частью современной поп-культуры, повлияла на кино и до сих возникает в других фильмах и сериалах.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» — финал саги о Скайуокерах и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями. Но каким именно станет финал, пока не раскрывается, а ролики лишь намекают на эпичную концовку.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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