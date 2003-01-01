8 лучших трейлеров недели: «Чудотворцы», «Охотники» и «Зов предков»

«Зов предков»

Суровый и бородатый Харрисон Форд вместе с CGI-собакой исследует суровую и недружелюбную природу Юкона. «Зов предков» — адаптация одноименной повести Джека Лондона о приключениях бесстрашного пса Бэка, так что зрителей точно ждет душещипательная и захватывающая история о дружбе.

«Ирландец»

В свое время Мартин Скорсезе плотно вписал собственное имя в анналы мирового кинематографа с гангстерскими фильмами. Теперь он возвращается к любимому жанру и намерен показать, что по-прежнему умеет снимать напряженное кино, действующее на зрителя на подсознательном уровне. Заодно режиссер продемонстрирует, что бывает, если грамотно использовать современные технологии омоложения актеров.

«Кошки»

Полнометражная игровая адаптация мюзикла «Кошки» выглядит уже как минимум техническим достижением. По слухам, на производство потратили в районе 300 млн долларов, что позволило авторам создать на экране достаточно реалистичных, поющих и танцующих гибридов людей и кошек. Стоило ли все это потраченных усилий, станет понятно 2 января 2020-го.

«Овца без пастуха»

Китайцы очень стараются снять триллер «как у корейцев», пока у них получалось не очень, но надежда все же теплится. Несомненным плюсом новой попытки является социальная составляющая. В небольшом приграничном городе, через который проходят наркотрафик и другая контрабанда, все власть имущие друг с другом повязаны. Сын одного из таких людей насилует дочь обычного законопослушного гражданина. Закон не на стороне правых, поэтому семейство убивает молодого преступника, избавляется от тела, и, хотя прямых доказательств нет, им придется столкнуться со всеми прелестями коррумпированной системы.

«Охотники»

Очень любопытный проект Amazon об американских евреях, решивших лично разобраться с нацистами, проживающими в Штатах. Они успели убить несколько сотен человек, и, если судить по ролику, на основе этой истории удалось сделать интересный и необычный сериал.

«Потеря человечности»

Полнометражный аниме-киберпанк о безрадостном будущем, которое ждет человечество при должном развитии медицинских технологий: долгая жизнь, падение нравов, тотальное загрязнение. История сконцентрируется на молодом наркомане, который от безысходности соглашается участвовать в боях на выживание и открывает в себе необычные способности. Мультфильм получил приз имени Сатоси Кона на крупнейшем жанровом кинофестивале Северной Америки Fantasia; критики отмечают обилие экшена и закрученный сюжет.

«Танаджи: Невоспетый воин»

Болливудский исторический эпик о полководце Танаджи Малусаре, которого маратхский император послал отвоевывать крепость Синхагад у моголов и не допустить завоевание Южной Индии. Могольский же падишах отправляет своего боевого командира с не менее ответственной миссией. Столкновение двух военных лидеров и двух империй — грядет великая битва. В главных ролях — звезды индийского кино Саиф Али Кхан и Аджай Девган, у которого это сотый фильм в карьере. Трейлер смотрится практически как клип.

«Чудотворцы: Темные века»

Новый сезон одного из лучших сериалов 2019 года. Создатели проекта решили пойти по пути антологии и, сохранив прежний актерский состав, перенесли место действия буквально с небес на землю. Получилась история о жизни в Средние века под руководством глупого короля. Если судить по тизеру, то зрителей ждет что-то в духе сериалов «Галавант» и «Черная гадюка». «Чудотворцы» вернутся на экраны 28 января 2020 года. После премьеры второй сезон будет доступен на КиноПоиск HD, где сейчас можно посмотреть первый сезон.