Видео дня: Александр Гудков косплеит «Молодого Папу» в клипе СБПЧ

Группа СБПЧ («Самое большое простое число») выпустила клип на песню «Часы», в котором главную роль исполнил телеведущий и сценарист «Вечернего Урганта» Александр Гудков. Он сыграл священника, чей образ очень похож на героя Джуда Лоу в сериале «Молодой Папа». Герой Гудкова борется с панночкой, восстающей из гроба. В финале появляется лидер СБПЧ Кирилл Иванов, сыгравший монстра, который одновременно напоминает Фавна из «Лабиринта Фавна» Гильермо дель Тора, гоголевского Вия и самого Гоголя.

«Самое большое простое число» — российская инди-группа, существующая с 2006 года. Ее основали журналист Кирилл Иванов и электронный дуэт «Елочные игрушки». В 2018 году к группе присоединилась актриса и певица Евгения Борзых.