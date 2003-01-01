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Объявлены номинанты премии Independent Spirit Awards

Сегодня, 15:21Обсудить0

В этом году лидерство по количеству номинаций на премию Independent Spirit Awards разделили две картины — «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди и «Маяк» Роберта Эггерса. Каждый фильм представлен в пяти главных категориях. Драма «Лапочка» получила четыре номинации, при этом два актера фильма, Ноа Джуп и Шайа ЛаБаф, соревнуются за один приз в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Список претендентов в основных номинациях выглядит следующим образом.

Лучший фильм

Лучший дебютный фильм

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучшая операторская работа

Лучший монтаж

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший документальный фильм

Лучший международный фильм

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.

35-я церемония вручения Independent Spirit Awards пройдет 8 февраля 2020 года.

Источник: Film Independent Spirit Awards

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