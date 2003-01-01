Объявлены номинанты премии Independent Spirit Awards

В этом году лидерство по количеству номинаций на премию Independent Spirit Awards разделили две картины — «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди и «Маяк» Роберта Эггерса. Каждый фильм представлен в пяти главных категориях. Драма «Лапочка» получила четыре номинации, при этом два актера фильма, Ноа Джуп и Шайа ЛаБаф, соревнуются за один приз в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
Список претендентов в основных номинациях выглядит следующим образом.
Лучший фильм
Лучший дебютный фильм
Лучший режиссер
- Альма Харель — «Лапочка»
- Бен и Джошуа Сэфди — «Неограненные драгоценности»
- Джулиус Она — «Люс»
- Лорен Скафария — «Стриптизерши»
- Роберт Эггерс — «Маяк»
Лучший сценарий
Лучшая операторская работа
- Джарин Блашке — «Маяк»
- Наташа Брайер — «Лапочка»
- Павел Погоржельский — «Солнцестояние»
- Тодд Банхазл — «Стриптизерши»
- Чананун Чотрунгрой — «Третья жена»
Лучший монтаж
Лучшая женская роль
- Элфре Вудард — «Помилование»
- Карен Аллен — «Коулуэлл»
- Мэри Кей Плэйс — «Диана»
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Хонг Чау — «Подъезды»
- Элизабет Мосс — «Ее запах»
Лучшая мужская роль
- Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»
- Келвин Харрисон — «Люс»
- Крис Галуст — «Гив ми либерти»
- Маттиас Шонартс — «Мустанг»
- Роберт Паттинсон — «Маяк»
Лучшая женская роль второго плана
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
- Лорен Спенсер — «Гив ми либерти»
- Октавия Спенсер — «Люс»
- Тейлор Расселл — «Волны»
- Чжоу Шучжэнь — «Прощание»
Лучшая мужская роль второго плана
- Джонатан Мэйджерс — «Последний черный в Сан-Франциско»
- Ноа Джуп — «Лапочка»
- Уиллем Дефо — «Маяк»
- Уенделл Пирс — «Горящий тростник»
- Шайа ЛаБаф — «Лапочка»
Лучший документальный фильм
Лучший международный фильм
- «Невидимая жизнь Эвридики», Бразилия
- «Отверженные», Франция
- «Паразиты», Южная Корея
- «Портрет девушки в огне», Франция
- «Ретабло», Перу
- «Сувенир», Великобритания
Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.
35-я церемония вручения Independent Spirit Awards пройдет 8 февраля 2020 года.
Источник: Film Independent Spirit Awards
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