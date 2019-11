Бен Аффлек снимет драму «Призрак короля Леопольда» и еще 17 новостей дня

Джесси Племонс получил роль в драме «Сила собаки»

Экранизация одноименного романа Томаса Саваджа, фильм расскажет о двух братьях — Филе и Джордже Бербанках, владельцах крупнейшего ранчо в Монтане. Несмотря на родство, братья мало похожи друг на друга. Фил отличается умом и жесткостью, а Джордж — добротой и любовью к порядку. Когда Фил узнает, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз, он решает использовать ее сына Питера, чтобы уничтожить их брак. Джейн Кэмпион поставит картину.

Бен Аффлек поставит историческую драму «Призрак короля Леопольда» (King Leopold’s Ghost)

В центре сюжета — группа людей, раскрывшая миру правду о деятельности бельгийского короля Леопольда II в Конго в XVIII веке. Безжалостно эксплуатируя местное населения и ресурсы, Леопольд быстро стал богатейшим человеком в мире. Он проводил чрезвычайно жестокую колониальную политику: жители Конго считались рабами короля, за невыполнение работ полагалось отсечение кисти руки. Американский чернокожий миссионер, британский журналист и ирландский шпион при поддержке местного населения показали, как Леопольд под прикрытием распространения христианства использует жителей Конго для собственного обогащения. Фарад Сафиниа напишет сценарий картины.

Харрисон Форд исполнит главную роль в документальном сериале «Лестница» (The Staircase)

Проект расскажет о деле писателя Майкла Питерсона, которого в 2001 году осудили на пожизненный срок за убийство жены. Питерсон утверждал, что супруга погибла в результате падения с лестницы, но следствие показало, что он убил ее ударом тупого предмета и подстроил все как несчастный случай. Однако впоследствии начальника экспертной лаборатории департамента полиции штата Дуэна Дивера обвинили в фальсификации результатов анализов, что дало Питерсону шанс на повторное рассмотрение дела.

Трейлер фильма «Эмма»

Новая экранизация одноименного романа Джейн Остин ожидается в российских кинотеатрах 16 апреля 2020 года.

Кори Хоукинс может сняться с Дензелом Вашингтоном в экранизации пьесы «Макбет»

«Макбет» — одна из самых известных трагедий Уильяма Шекспира. Основанная на реальной истории шотландского короля, она рассказывает о жажде власти и ее разрушительной силе. В центре сюжета — шотландский лорд Макбет, которого три ведьмы убеждают, что ему суждено стать королем. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло как способ достижения своих целей, и за это ему впоследствии придется поплатиться жизнью. Джоэл Коэн занимает режиссерское кресло картины.

Amazon продлил сериал «Отмена» на второй сезон

Главная героиня проекта — Алма, которая не очень-то довольна своей жизнью. Дом, работа, работа, дом — даже несмотря на милого и заботливого бойфренда, она считает, что попала в водоворот скуки и рутины. Однажды Алма видит на обочине своего давно погибшего отца, в результате чего попадает в аварию. Полежав немного в коме, девушка приходит в себя и теперь уже на постоянной основе будет общаться с отцом, который постарается научить дочь управлять временем, чтобы она смогла вернуться в прошлое и предотвратить его гибель.

Марго Мартиндейл получила роль в третьем сезоне сериала-антологии «Американская история преступлений»

Новый сезон с подзаголовком «Импичмент» расскажет о политическом скандале 1998 года, когда стало известно об интимных отношениях президента США Билла Клинтона с Моникой Левински. Это послужило поводом для обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента. Бини Фелдштейн исполнит роль Левински. Райан Мёрфи вновь выступит шоураннером сериала.

Тизер-трейлер сериала «Охотники»

Проект основан на реальной истории группы американских граждан, которые в 1970-е занялись выслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен нацистов, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны. Премьера сериала состоится в 2020 году.

Джон Эрик Даудл заменит Дэвида Гордона Грина на посту режиссера фильма «В лучах славы»

Фильм, основанный на книге Базза Биссинджера, — история небольшого техасского городка Одесса, вся жизнь которого вращается вокруг пятничных матчей американского футбола. Молодые участники местной команды воспринимают каждую игру как шанс вырваться из своего маленького городка, как мимолетную мечту о звездной славе, вершин которой они могут достичь уже к своему 18-летию. Даудл перепишет сценарий картины совместно со своим братом Дрю.

Дублированный трейлер мультфильма «Тролли. Мировой тур»

Российская премьера состоится 19 марта 2020 года.

Дэвид Теннант сыграет серийного убийцу в мини-сериале Des

Проект расскажет о шотландском маньяке Деннисе Нильсене, который в период с 1978-го по 1983-й убил как минимум 15 мужчин и мальчиков. Впоследствии он стал предметом исследования для писателя Брайана Мастерса, который попытался разобраться, что подтолкнуло Нильсена к убийствам.

Сара Гадон присоединилась к актерскому составу безымянного сериала стрим-сервиса Quibi

Безымянный проект расскажет о Додже Мэйнарде (Лиам Хемсворт), который в попытках достать денег для своей умирающей беременной жены соглашается принять участие в смертельной игре, где он выступает в качестве цели для богатых охотников. Роли в сериале также получили Джимми Экинбола и Зак Черри. Ник Сантора разрабатывает проект для стрим-сервиса, созданного для короткометражных сериалов.

Тизер сериала «Рагнарёк»

Действие шестисерийного проекта разворачивается в вымышленном норвежском городке Эдда, не все жители которого являются теми, за кого себя выдают. Когда ледники начинают таять, а зима выдается сухой и жаркой, местные школьники начинают подозревать, что это признаки грядущего конца света.

Грег Берланти спродюсирует адаптацию «Руководство джентльмена к пороку и добродетели» (The Gentleman’s Guide to Vice and Virtue)

Главный герой проекта — британский лорд Генри Монтагю, которому предстоит в скором времени возглавить семейный бизнес. Но прежде он намерен хорошенько отдохнуть и отправляется в путешествие по Европе XVIII века. Однако рискованное и развязное поведение Генри приводят к тому, что он становится целью преследования.

Джейсон Айзекс, Марта Плимптон, Рид Бирни и Энн Дауд снимутся в драме «Месса» (Mass)

Действие фильма разворачивается после страшной трагедии, которая перевернула жизни двух семей. Фрэн Кранц дебютирует в режиссуре и поставит картину.

Тизер триллера «До Гражданской войны»

Сюжет картины не раскрывается.

Альберто Корредор поставит полнометражную версию короткометражки «Голова в мешке»

Сюжет вращается вокруг загадочного медиума, способного на короткое время вызывать души мертвых. К нему стремятся попасть многие, но мало кто подозревает, какую цену придется заплатить за контакт с загробным миром.

Стрим-сервис Netflix выпустит мультсериал «Они» (Oni)

Главная героиня проекта — свободолюбивая девочка Онари, живущая в мире, населенном богами и монстрами из японской мифологии. Дочь одного из мифических существ, она мечтает стать героем, о которых говорится в легендах, но ее собственная уникальная способность пока никак себя не проявила. Сможет ли она защитить родную деревню от нашествия загадочных демонов, рискующих уничтожить всех богов? Даизуке Цуцуми разрабатывает сериал.

