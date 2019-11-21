Режиссер «Джокера» прокомментировал слова Мартина Скорсезе о Marvel

На специальном показе «Джокера» режиссер Тодд Филлипс раскрыл свои мысли по поводу критики супергеройского жанра и блокбастеров со стороны Мартина Скорсезе. Филлипс признался, что относится к Скорсезе с безграничным уважением, но ему не понравилось, что именитый постановщик смел в одну кучу разные фильмы.

«Моя единственная проблема с его словами (а у меня нет проблем с чем-либо, что он когда-то говорил, я буквально боготворю его) в том, что он много фильмов валит в одну кучу, что неправильно, — говорит Филлипс. — Думаю, это как если бы речь шла о гангстерских фильмах, и мы смешали бы „Славных парней“ и „Казино“ с каким-нибудь хламом».

«Я знаю множество отличных людей, работающих над этими фильмами, не только режиссеров, но и актеров и ремесленников, — продолжает режиссер. — Так что мне не понравилось, что он смел все в одну кучу. Это чрезмерно упрощает ситуацию. Но я понимаю, что он хотел сказать. На самом деле он говорил о кинопоказе. Он говорит, что они захватывают кинотеатры, мультиплексы, экраны, и из-за этого не остается места для чего-то другого. Главная проблема, что киностудии будут делать только те фильмы, которые зрители придут смотреть. Странным образом власть находится в руках зрителя».

Спор вокруг фильмов Marvel начался 3 октября, когда Скорсезе признался, что не смотрит фильмы студии и не считает их настоящим кино. О том, как разворачивалась история, КиноПоиск рассказал в материале «Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино». Впоследствии Скорсезе написал авторскую колонку в New York Times, где раскритиковал состояние современной киноиндустрии. Слова Скорсезе в итоге прокомментировали президент Disney Роберт А. Айгер и глава Marvel Кевин Файги.

На том же показе «Джокера» Филлипс объявил, что на данный момент не ведется работа над продолжением истории Артура Флека. Режиссер опроверг информацию, что студия Warner дала ему зеленый свет на создание сиквела и поручила разработать отдельный фильм о некоем персонаже комиксов DC. «Если честно, не представляю, откуда все взялось», — признался Филлипс.

«Джокер» сейчас является не только самым кассовым фильмом с рейтингом R (1,02 млрд долларов), но и одной из самых прибыльных адаптаций комиксов. Показательный успех «Джокера» быстро привел к слухам, что в работе находится продолжение.

Источник: The Playlist

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