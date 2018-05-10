Новый сезон мультсериала «Смешарики» выйдет впервые за 10 лет

Весной 2020 года на КиноПоиск HD эксклюзивно выйдут первые эпизоды нового сезона мультсериала «Смешарики», последний сезон которого увидел свет в 2010 году. Перезапуск анимационного проекта профинансирует «Яндекс», заключивший с группой компаний «Рики» соглашение о совместном создании новых детских проектов для семейной аудитории.

Компании также договорились об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса». Кроме основного мультсериала, на КиноПоиск HD также состоится релиз четвертого сезона «Малышариков» — спин-оффа «Смешариков» для самых маленьких зрителей. Полномасштабный запуск дома «Смешариков» на «Яндексе» планируется осенью 2020 года.

«Дом „Смешариков“ на „Яндексе“ — это медиазона в онлайне и офлайне, с разными типами контента и способами дистрибьюции, — рассказала Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — Знание „Смешариков“ очень высоко. Кроме того, бренд работает на разные возрасты: „Малышарики“ — для детей до трех лет, „Смешарики“ — для дошкольников и младших школьников. Нам интересно находить новые технологические форматы для коммуникации с родителями и детьми».

«Дети — очень важная для нас аудитория. Именно они будут жить в том будущем, которое мы создаем с помощью технологий, — говорит генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. — Поэтому мы стараемся создавать интересный развлекательный и познавательный контент и вовлекать их в новую цифровую среду. Миллионы детей общаются с голосовым помощником Алисой, учатся по „Яндекс.Учебнику“, смотрят трансляции лучших театральных спектаклей в „Яндекс.Эфире“. Проект со „Смешариками“ — еще один шаг в этом направлении».

«Смешарики» появились на отечественном телевидении в 2003 году. Главные герои анимационного проекта — очаровательные круглые персонажи, у каждого из которых свой взгляд на вещи, свои увлечения и яркий характер. С нескрываемым любопытством они интересуются всем, что происходит вокруг, занимаются поисками приключений и ежедневно попадают в неожиданные ситуации или создают их сами.

Источник: Пресс-служба «Яндекса»

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