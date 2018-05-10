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Новый сезон мультсериала «Смешарики» выйдет впервые за 10 лет

59 минут назадОбсудить0

Весной 2020 года на КиноПоиск HD эксклюзивно выйдут первые эпизоды нового сезона мультсериала «Смешарики», последний сезон которого увидел свет в 2010 году. Перезапуск анимационного проекта профинансирует «Яндекс», заключивший с группой компаний «Рики» соглашение о совместном создании новых детских проектов для семейной аудитории.

Компании также договорились об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса». Кроме основного мультсериала, на КиноПоиск HD также состоится релиз четвертого сезона «Малышариков» — спин-оффа «Смешариков» для самых маленьких зрителей. Полномасштабный запуск дома «Смешариков» на «Яндексе» планируется осенью 2020 года.

«Дом „Смешариков“ на „Яндексе“ — это медиазона в онлайне и офлайне, с разными типами контента и способами дистрибьюции, — рассказала Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — Знание „Смешариков“ очень высоко. Кроме того, бренд работает на разные возрасты: „Малышарики“ — для детей до трех лет, „Смешарики“ — для дошкольников и младших школьников. Нам интересно находить новые технологические форматы для коммуникации с родителями и детьми».

«Дети — очень важная для нас аудитория. Именно они будут жить в том будущем, которое мы создаем с помощью технологий, — говорит генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. — Поэтому мы стараемся создавать интересный развлекательный и познавательный контент и вовлекать их в новую цифровую среду. Миллионы детей общаются с голосовым помощником Алисой, учатся по „Яндекс.Учебнику“, смотрят трансляции лучших театральных спектаклей в „Яндекс.Эфире“. Проект со „Смешариками“ — еще один шаг в этом направлении».

«Смешарики» появились на отечественном телевидении в 2003 году. Главные герои анимационного проекта — очаровательные круглые персонажи, у каждого из которых свой взгляд на вещи, свои увлечения и яркий характер. С нескрываемым любопытством они интересуются всем, что происходит вокруг, занимаются поисками приключений и ежедневно попадают в неожиданные ситуации или создают их сами.

Источник: Пресс-служба «Яндекса»

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