Концепты «Войны бесконечности» и «Финала»: Малыш Танос и Доктор Стрэндж в броне

В сети появились концепт-арты к блокбастерам «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» из книги «Искусство „Мстители: Финал“», в итоге не попавшие в фильмы. В противном случае зрители могли увидеть на экране младенца и подростка Таноса, механических пантер, Доктора Стрэнджа в броне Железного человека и Тони Старка в плаще левитации.
Все иллюстрации, разумеется, являются лишь концептами, которые обычно в большом количестве появляются при создании крупнобюджетных фантастических проектов. Картинка с малышом Таносом еще не означает, что авторы фильма намеревались показать на экране детство безумного титана. Скорее всего, они рассматривали это как одну из возможных сюжетных линий.
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