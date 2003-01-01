Концепты «Войны бесконечности» и «Финала»: Малыш Танос и Доктор Стрэндж в броне

В сети появились концепт-арты к блокбастерам «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» из книги «Искусство „Мстители: Финал“», в итоге не попавшие в фильмы. В противном случае зрители могли увидеть на экране младенца и подростка Таноса, механических пантер, Доктора Стрэнджа в броне Железного человека и Тони Старка в плаще левитации.

Младенец Танос Младенец Танос Разные стадии взросления Таноса Танос с семьей Процветающий Титан Процветающий Титан Альтернативная версия встречи Таноса и Локи Альтернативная версия встречи Таноса и Локи Бронированный воин Ваканды Механическая пантера Механизированная броня Доктор Стрэндж и Тони Старк Доктор Стрэндж и Тони Старк Доктор Стрэндж в броне Железного человека Эбеновый Зоб против Доктора Стрэнджа в броне Железного человека Альтернативная версия брони Пеппер Поттс Альтернативная версия брони Пеппер Поттс Халк вырывается из брони Халкбастер Халк против Брюса Бэннера Халк и Брюс Бэннер

Все иллюстрации, разумеется, являются лишь концептами, которые обычно в большом количестве появляются при создании крупнобюджетных фантастических проектов. Картинка с малышом Таносом еще не означает, что авторы фильма намеревались показать на экране детство безумного титана. Скорее всего, они рассматривали это как одну из возможных сюжетных линий.

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