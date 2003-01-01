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Концепты «Войны бесконечности» и «Финала»: Малыш Танос и Доктор Стрэндж в броне

час назадОбсудить0

В сети появились концепт-арты к блокбастерам «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» из книги «Искусство „Мстители: Финал“», в итоге не попавшие в фильмы. В противном случае зрители могли увидеть на экране младенца и подростка Таноса, механических пантер, Доктора Стрэнджа в броне Железного человека и Тони Старка в плаще левитации.

Младенец Танос
Младенец Танос
Разные стадии взросления Таноса
Танос с семьей
Процветающий Титан
Процветающий Титан
Альтернативная версия встречи Таноса и Локи
Альтернативная версия встречи Таноса и Локи
Бронированный воин Ваканды
Механическая пантера
Механизированная броня
Доктор Стрэндж и Тони Старк
Доктор Стрэндж и Тони Старк
Доктор Стрэндж в броне Железного человека
Эбеновый Зоб против Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
Альтернативная версия брони Пеппер Поттс
Альтернативная версия брони Пеппер Поттс
Халк вырывается из брони Халкбастер
Халк против Брюса Бэннера
Халк и Брюс Бэннер

Все иллюстрации, разумеется, являются лишь концептами, которые обычно в большом количестве появляются при создании крупнобюджетных фантастических проектов. Картинка с малышом Таносом еще не означает, что авторы фильма намеревались показать на экране детство безумного титана. Скорее всего, они рассматривали это как одну из возможных сюжетных линий.

«Финал», «Война бесконечности» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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