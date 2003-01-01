Министр культуры не исключил раздвижек кинорелизов в новогодние праздники

Глава министерства культуры Владимир Мединский подтвердил возможность переноса релиза зарубежных фильмов, выход которых запланирован на новогодние праздники. Это может быть сделано в случае, если иностранный проект мешает российской картине. Но в конечном счете, отметил Мединский, это происходит исключительно в интересах зрителей.

«Если они будут мешать российским фильмам, то, в соответствии с полномочиями, которые есть у министерства культуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать, — говорит Мединский. — Но прецедентов я не помню».

«Традиционно новогодние праздники — время премьер лучших российских фильмов, — добавил глава ведомства. — В этом году я лично с нетерпением жду фильм „Союз спасения“, потому что всегда интересовался историей декабристов. Жду, что там получится у Бондарчука с продолжением „Притяжения“. И там, по-моему, много еще хороших фильмов. Смотрите российское кино».

По словам Мединского, ранее не было ситуаций, когда «в новогодние праздники искусственно переносили релизы иностранных картин». Министр культуры признался, что не знает, рассматривается ли сейчас возможность подобных переносов, и добавил, что это делается, «чтобы зритель имел возможность посмотреть и тот фильм, и другой».

«Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше, — заметил Мединский. — Когда все выходит в один день, просто зритель лишается возможности часть хороших фильмов увидеть. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается».

Минкультуры уже несколько раз раздвигало прокат в угоду отечественным релизам. Самый яркий пример: в 2019 году премьеру блокбастера «Мстители: Финал» перенесли на четыре дня, с 25 апреля на 29 апреля. Предположительно, это было сделано, чтобы расчистить место в кинотеатрах под вторую неделю проката российской картины «Миллиард».

Источник: ТАСС

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