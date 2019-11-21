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Видео со съемок фильма «Война завтрашнего дня»: Уроки географии Криса Пратта

Сегодня, 09:33Обсудить0

Крис Пратт опубликовал в Instagram видео со съемок своего нового фильма — фантастического боевика «Война завтрашнего дня». Актер вместе со съемочной группой исследует локации для съемок в Исландии, где обнаружилась ледяная пещера, которая, по заверению Пратта, настолько глубокая, что через нее можно добраться до пирса в Санта-Монике, штат Калифорния. «Нет ничего лучше, чем испортить прекрасное место идиотской шуткой», — признается Пратт в ролике. «Ну, есть пара вещей получше», — отмечает коллега по съемкам, бородатый Дж. К. Симмонс.

«Чрезвычайно благодарен исландцам и прекрасным видам, которые появятся в „Войне завтрашнего дня“. Нереально!» — написал Пратт под видео.

Картина, ранее называвшаяся «Призрачный призыв», расскажет о будущем, где идет разрушительная война с инопланетной расой. В попытке переломить ход конфликта ученые начинают призывать в свою армию солдат из прошлого. Один из них — герой Пратта. Теперь судьба человечества и исход конфликта зависят от того, сможет ли он разобраться с ошибками прошлого.

Крис МакКей, постановщик мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен», занимает режиссерское кресло картины.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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Сегодня, 09:33
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