Тодд Филлипс опроверг информацию о сиквеле «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс выступил с опровержением информации о готовящемся продолжении «Джокера». На специальном показе фильма Филлипс заявил, что никакой встречи с главой Warner Тоби Эммерихом не было, а разговоры о возможном сиквеле пока так и остаются лишь разговорами.

«Да, об этом сегодня писали, и, если честно, не представляю, откуда все взялось, — говорит Филлипс. — Новость отсылает к встрече, которой никогда не было. Это в лучшем случае преждевременно. Понятное дело, сиквел обсуждался, потому что фильм стоимостью 60 млн долларов собрал 1 млрд долларов, но ничего конкретного».

«У нас нет договоренности с Хоакином, у них нет договоренности со мной и сценаристом, — продолжает режиссер. — Клянусь богом, не знаю, откуда это взялось. Такие вещи довольно сложно опровергнуть, когда у тебя нет Twitter-аккаунта и тебя нет в сети. Ты просто думаешь: „Окей, исчезнет в течение 24 часов, живем дальше“».

20 ноября в сети появилась информация THR, что студия Warner начала работу над сиквелом «Джокера». Утверждалось, что Феникс вернется в роли Артура Флека, а Филлипс не только поставит продолжение, но и разработает еще один фильм о некоем персонаже DC. Издание ссылалось на встречу Филлипса с Эммерихом, которая якобы состоялась 7 октября.

Спустя несколько часов появилось первое опровержение. По новым данным, никакой встречи не было, а работа над сиквелом не ведется. Представленную ранее информацию источники назвали откровенным вымыслом.

Источник: The Playlist

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