Видео дня: Райан Рейнольдс в рекламе внутри рекламы внутри рекламы

Райан Рейнольдс решил совместить в одном ролике рекламу сразу нескольких продуктов. В видео актер продвигает новые телевизоры Samsung с помощью своего нового фильма — боевика «Шестеро вне закона». В какой-то момент промо фильма сменяется рекламой джина Рейнольдса Aviation. На вопрос режиссера рекламы о том, что происходит, актер честно отвечает, что просто воспользовался возможностью и купил рекламу внутри рекламы.

«Шестеро вне закона» — режиссерский проект Майкла Бэя, рассказывающий о команде миллиардеров, инсценировавших свою смерть. Исчезнув из поля зрения, они организовывают секретный отряд для борьбы с преступностью, которым руководит герой Рейнольдса под кодовым именем Первый.

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